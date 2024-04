Fokus Kindergrundsicherung: Es jetzt für Kinder und Familien leichter machen!

Berlin (ots) - Heute vor 15 Jahren, am 26. März 2009, ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Mit der Ratifizierung dieses völkerrechtlichen Vertrages hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu stärken und ...

mehr