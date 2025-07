MagentaSport

HOCKEY TOTAL bei MagentaSport: Die Heim-EM 2025 wird zum TV-Event

-30 Stunden Live-Hockey vom 8. bis 17. August aus Mönchengladbach

-Alle deutschen Spiele der Männer und Frauen zu Top-Zeiten live & kostenlos

-Premiere! Johannes B. Kerner moderiert erste TV-Übertragung eines Inklusionsspiels

MagentaTV und MagentaSport geben der Hockey Heim-EM eine große Bühne mit der bislang umfangreichsten TV-Präsenz. Die Spiele des deutsche Frauen - und Männer-Nationalteam werden bei der EuroHockey (8. bis 17. August in Mönchengladbach) live und kostenlos übertragen. Mit einer halben Stunde Vorlauf, Top-Experten, ausführlicher, täglicher Vor-Ort-Berichterstattung entsteht ein hochwertiges Gesamtpaket. Produziert wird die EM direkt im Stadion mit einem technischen und redaktionellen Aufwand, wie ihn MagentaSport auch bei internationalen Top-Events wie der bevorstehenden Basketball-EM einsetzt. Eine Live-Berichterstattung, die weit über das reine Spielgeschehen hinausgeht. Insgesamt werden rund 30 Stunden Live-Hockey mit bis zu 16 Spielen ausgestrahlt - darunter auch ausgewählte Partien der K.o.-Runde und das Finale.

Die deutschen Männer starten am 8. August (ab 19 Uhr) gegen Frankreich in die EM, die deutschen Frauen einen Tag später ab 17.30 Uhr ebenfalls gegen Frankreich. On top überträgt MagentaSport am 13. August mit Reporter Johannes B. Kerner auch das Finale der EuroHockey ID Championships für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung live.

Seit November 2024 ist MagentaSport Medienpartner des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und überträgt seither verlässlich Spitzenhockey - darunter alle Heimspiele der FIH ProLeague, die Hallenhockey-EM 2026 sowie das diesjährige Highlight: die Heim-Europameisterschaft im Feldhockey. Mehr als 50 Live-Stunden wurden bislang von der ProLeague gesendet.

Männer-Bundestrainer Andre Henning zu den deutschen Zielen: "Bei der EM werden viele Gruppenspiele schon 50:50 und jedes K.O.-Spiel wird ein potenzielles Olympia-Finale oder WM-Finale sein. Das macht das Turnier auch so spannend. Prognose ist: Wir wollen ganz klar ins Halbfinale, das ist wirklich das absolute Minimum-Ziel. Die Mannschaft, die brauche ich nicht befragen - weil immer, wenn die Mannschaft zu einem Turnier fährt, sagen die: was sonst außer wir wollen Europameister werden, kann unser Ziel sein."

Hochkarätiges Team sorgt für erstklassige Berichterstattung

Für die Übertragungen vor Ort ist täglich eine hochkarätige Besetzung im Einsatz: Simon Köpfer und Hans Finger moderieren, Lisa Ramuschkat berichtet als Field-Reporterin direkt aus dem Stadion. Adrian von der Groeben und Basti Schwele kommentieren die Partien direkt aus dem Stadion. Als Expertinnen und Experten begleiten Anne Schröder, Charlotte Stapenhorst, Janne Müller-Wieland, Niklas Wellen, Florian Fuchs und Moritz Trompertz die EM-Spiele.

"Das ist unser Job, die Emotionen dieser Heim-EM zu transportieren. Das ist sicherlich mit der Berichterstattung aus Gladbach und auch auf allen digitalen sozialen Kanälen ein Rahmen, den es so für den Hockeysport bisher nicht gegeben hat - und darauf können wir uns alle freuen. Auch für ein neues Publikum wird das interessant. Alles ist bereit für neue große Sportmomente auf Magenta Sport", sagt Kommentator Adrian von der Groeben.

Erstmals Specialhockey-EM-Spiel im TV, Kerner moderiert: "Herzensangelegenheit für mich"

Während die europäischen Frauen und Männer-Teams um den EM-Titel kämpfen, findet im Mönchengladbacher Hockey-Park ein weiteres Highlight statt. Die EuroHockey ID Championships - das sind die EM-Partien der geistig beeinträchtigten Spielerinnen und Spieler.

Insgesamt 11 europäische Hockey-Teams, darunter auch das "Team Germany" als Titelverteidiger, küren am 13. August die Champions in zwei Kategorien.

Magenta Sport überträgt als erster TV-Sender 2 Partien der Special Hockey EM live - geplant ist u.a. das Abschluss-Spiel des deutschen Special Hockey Teams. Kommentiert von Adrian von der Groeben als Moderator und Co-Kommentator wird Johannes B. Kerner im Einsatz sein.

Für den gebürtigen Bonner Kerner ist das Thema Inklusion nach den Weltspielen von Special Olympics 2023, wo er einige geistig beeinträchtigte Hockey-Spieler aus Hamburg im Vorfeld der Wettkämpfe für die Dokumentation "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin" begleitete, ein weiterer Einsatz für Inklusion im Sport: "Das ist einfach ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Vor allem geht es darum, mehr Sichtbarkeit und Teilhabe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu schaffen. Ich freue mich sehr darauf, jetzt in Mönchengladbach dabei zu sein".

Für die Deutsche Telekom, seit den Weltspielen 2023 auch Partner von Special Olympics Deutschland, ist das Event in Mönchengladbach ein weiterer Treiber von Inklusion, um Barrieren abzubauen und Aufmerksamkeit für die Sportlerinnen und Sportler zu erzielen. Unterstützt wird das deutsche "Specials"-Team zudem mit dem Trikot-Sponsoring der Telekom - es ist das erste Trikot-Sponsoring für diese deutsche Hockey-Auswahl.

EuroHockey Championships - Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August live und kostenlos bei MagentaSport

Die deutschen Auftaktspiele:

Männer

Freitag, 08. August

Ab 19.00 Uhr: Deutschland - Frankreich

Frauen

Samstag, 09. August Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

Männer

Sonntag, 10. August

Ab 14.30 Uhr: England-Deutschland

Frauen

Montag, 11. August

Ab 20.00 Uhr: Deutschland-Niederlande

Männer

Dienstag, 12. August

Ab 19.00 Uhr: Deutschland-Polen

Frauen

Mittwoch, 13. August

Ab 19.30 Uhr: Irland-Deutschland

