"Von den Besten lernen": Telekom und Orlando Magic schließen Partnerschaft bei magischem 3x3-Abend - deutsches Frauenteam mit Olympiasiegerin Elisa Mevius holt sich den Sieg

Das 3x3-OpenAir-Event in Bonn: ein voller Erfolg! Rund 2.500 begeisterte Fans vor Ort beim dynamischen Spektakel auf dem Court und einem prall gefüllten Rahmenprogramm. Außerdem verkündeten die Telekom und Orlando Magic, die NBA-Franchise der Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie der Nachwuchsspieler Tristan da Silva, ihre Partnerschaft. "Wir haben uns überlegt, Basketball in Amerika ist eine andere Nummer als in Deutschland. Ich sage immer, von den Besten lernen. Und deshalb haben wir obendrauf noch eine Partnerschaft geschlossen, mit den Orlando Magic. Das ist über Inhalte, über Partnerschaften, darüber, wie sie uns helfen können, Basketball in Deutschland groß zu machen", verkündete Telekom-CEO Tim Höttges. "Die Telekom ist, mit der Begeisterung, die wir um den 30. Jahrestag herum gesehen haben, so ein starkes Unternehmen hier in Deutschland, mit so viel Unterstützung, einer großen Fanbase und großartigen Sportpartnerships im ganzen Land. Wir wussten, dass die Telekom der richtige Partner für die Orlando Magic sind, um hier in Deutschland eine Welle zu machen und die deutsche Fanbase und die Orlando-Magic-Fanbase weiter zumen zu bringen", so Shelly Wilkes, Executive Vice President Marketing Orlando Magic.

Auch auf dem Court lief es für Deutschland richtig gut. Die Männer holten mit einem Sieg über die Niederlande Platz 3, nachdem man im Halbfinale dem späteren Gewinner USA unterlag. Die US-Amerikaner gewannen das Endspiel gegen Frankreich mit 18:16. Die deutschen Frauen holten sogar Platz 1, im Finale gegen Frankreich. Vor allem konnte Elisa Mevius den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen: "Ich war im Olympiateam ein bisschen das Baby und jetzt bin ich die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich will schon ein bisschen mehr Ansagen machen." Vor allem aber konnte der 3x3-Sport an diesem Abend weiter an Beliebtheit gewinnen - mit spannenden, dynamischen Spielen auf dem Court und Top-Content Creatoren wie Elias "Eli" Nerlich sowie Orlando-Magic-Legende Ryan Anderson im Rahmenprogramm. "Das ist eine Welle, die kommt. Ich hoffe, wir gehen mit der Welle weiter und bauen vielleicht weiter Turniere in Deutschland auf. Für uns würde das die Welt bedeuten", freut sich Mevius.

Nachfolgend Stimmen und Clips zum 3x3-Basketball-OpenAir-Event in Bonn. Bitte bei Verwendung von MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am 8. August. Ab 20.15 Uhr steht für die deutsche Männer-Nationalmannschaft der EM-Vorbereitungstest gegen Slowenien an.

Halbfinale: Deutschland - USA 16:21

Pleite für die deutschen 3x3-Männer im Halbfinale gegen die USA. Deutschland hatte zwar den besseren Start und führte nach rund fünf Minuten 7:3. Gegen Ende der Partie spielte die USA jedoch ihre Erfahrung aus und machte mit zwei Freiwürfen alles klar.

Schöner Dunk! Denzel Agyeman mit den Punkten für das deutsche Team. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VWJyV1RKZkFULzBlRHJ0TFA5d0F3cFF0Q0FzLzh0emg2d3JMNGJhVk41Zz0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cG1qTFlLdzhoMHl6WG9Qa1JVN3lINVExd0RBVnBGQVZ3WHU4QzZXU0xHaz0=

Spiel um Platz 3: Deutschland - Niederlande 19:16

Deutschland holt sich Platz 3 beim 3x3-OpenAir-Event in Bonn. Vor allem dank eines herausragenden Fabian Giessmann konnte der anfängliche 2:5-Rückstand gedreht werden. Giessmann war es auch, der mit dem 19:16 alles klar machte.

Super Einzelaktion von Fabian Giessmann, Deutschland holt Bronze. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eDVIc1FqbEpJTXErSSt4dUVCMjYzQnNheU95R3MwUHhTd0FxTkdGQWRzST0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TmI2aG5qTzNJOUV5c1M1ZDM1cjdCemc4eEcxcE1vdG1NM0VDNXkwWVlHRT0=

Halbfinale: Deutschland - Portugal 15:11

Elisa Mevius zaubert die deutschen Damen ins Finale! Mit mehreren ansehnlichen Aktionen besiegelte die Olympiasiegerin den Erfolg über Portugal. Wie bei den Männern hatte Deutschland, mit einem 5:1-Lauf zu Beginn, den besseren Start und trotzte auch der zwischenzeitlichen portugiesischen Aufholjagd.

Immer wieder Mevius: Die Show der Olympiasiegerin im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S0RhK0RkSnBLQW5VNHd4clE1OWZRWTNDdGFaUnNwdGNZOThzYnRCN3huOD0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UFNvUGQvRDN2MFk3RXJiMWhmSkF6bmk4UzNRWlo1VUhrck12VmU0ZEZQWT0=

Finale: Frankreich - Deutschland 13:14

Die deutschen Frauen holen sich den Sieg beim 3x3-OpenAir in Bonn! Zwar erwischten die Französinnen den besseren Start. Mit einer Teamleistung - und einem überraschend schnell ausgeführten Zweier von Laura Zolper - holt sich Deutschland den Erfolg.

Reingezolpert: Deutschland düpiert Frankreich. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aHB6UnBFMmZyOGVwMTJOcG45Z082QkQ0YVVwenZTWmsrQm8vSjZqV2xlND0=

Deutschland holt den Sieg: Der Jubel nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MVdBZWZqbnhCMDVtbHhlNFNwMldLdXVqd1dxTFBycTVaT2h2ZGdKRmN2Zz0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eUE1ZGpCRGIxOXN6bGNoS3pBZDYwZUwrTFNheEYycE5KWE1OODI1ZE1nST0=

Da ist der Pokal! Die Siegerehrung für das deutsche Team im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=My9GMGRlRDdHRnJSWGxIM3QyYXhqS01xRUtxaUFoZ0JSMjRERUtIQTU5TT0=

Elisa Mevius, 3x3-Olympiasiegerin, nach dem Finale, über die neu zusammengewürfelte Mannschaft: "Wir hatten ein Training zusammen. Das hat gereicht. Einfach die Grundprinzipien. Und manchmal klickt es einfach. Auch bei Olympia hat das Team so toll zusammengepasst. Und wir hatten hier genau dasselbe Gefühl."

...über ihre neue Rolle im Team: "Ich war im Olympiateam ein bisschen das Baby und jetzt bin ich die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ich will schon ein bisschen mehr Ansagen machen. Ich bin jetzt wie Svenja im Team. Ich versuche, das Zepter zu tragen. Es ist ein hohes."

...über Lisanne Räwer Tanguep: "Wir haben versucht, sie einfach spielen zu lassen. Lisanne ist einfach unfassbar. Mit 18 Jahren, hier vor Home Crowd, so ein Ding. Sie hat das Finale für uns gewonnen. Das ist Hammer, finde ich toll."

...zur Zukunft von 3x3 in Deutschland: "Das ist eine Welle, die kommt. Ich hoffe, wir gehen mit der Welle weiter und bauen vielleicht weiter solche Turniere in Deutschland auf. Für uns würde das die Welt bedeuten."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b0NrbU9WMGgwMW1mMWh3SEpVS2g0ay84Z2tiSEVTWWh4RkdLZmREVDN4WT0=

Elisa Mevius, 3x3-Olympiasiegerin, darüber, was sich bei ihr in einem Jahr seit der Goldmedaille getan hat: "Emotionen, super viele Emotionen. Ich hab' mir meine Hand gebrochen und bin so ein bisschen raus, jetzt aber wieder auf dem Weg zurück. Das ist ein super Event."

...darüber, dass sie den 3x3-Hype mit ausgelöst hat: "Ich hab' das Gefühl, wir haben als Team sowas für Deutschland geleistet. Dass das auf andere Teams überspringt, ist total schön. Das bedeutet mir viel."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bVZlSHhVaUdWMmF2NTlUYUNwaldOclh4TG1PbmkzS09LdnFqc3cybkEydz0=

Marie Gülich, Kapitänin deutsche Frauen-Basketballnationalmannschaft, über ihre Knieverletzung: "Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich werde nächste Woche operiert. So langsam bin ich ein bisschen angespannt. Die letzten Wochen haben mir einfach gutgetan, dass ich das Team bei der EM ein bisschen begleiten konnte. Das war einfach schön für mich. Das hat mir mit mental dem Heilungsprozess geholfen. Jetzt bin ich bereit für die OP und den Rehaprozess anzufangen, weil es sich langsam zieht."

...dazu, dass sie bei der EM zuschauen musste: "Ich fand es sehr schwer, weil ich gerne dagewesen wäre. Ich kriege mit, wieviel Druck alle empfinden. Unser Ziel war es, eine Medaille zu holen. Das ist ein Druck, den wir auf uns genommen haben. Da wäre ich einfach gerne mit dabei gewesen, um dem Team Stabilität und Halt zu geben, vor allem in den Phasen, in denen man Erfahrung braucht. Das ist, was ich dem Team wirklich bringe, weil ich mit Romy (Bär, d. Red.) eine der ältesten Spielerinnen bin, die einfach Erfahrung und Ruhe mit reinbringen. Das hat mir so wehgetan, dass ich das von Deutschland nach Griechenland überhaupt nicht machen konnte."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VjNaNFQ5dmo0ckZoOWhESlR6YVF1U0hQTXhrcGgwRHlwWGJMWXNYWTVuWT0=

Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom AG, zum 3x3-Event in Bonn: "Erstmal wollten wir Geburtstag feiern. Und offensichtlich funktioniert das mit dem Geburtstag hier ganz gut. Wenn ich das so sehe, sollten wir jedes Jahr hier Geburtstag feiern. Wir haben uns überlegt, wie man Geburtstag feiern kann. Natürlich feiern wir drüben in der Zentrale ganz groß. Wir feiern in der Stadt, wir feiern das ganze Wochenende. Wir wollten etwas für unsere Teams hier tun, für den Basketball. Da haben wir gesagt, lass uns den Sport integrieren. Und so ist hier dieses Turnier entstanden."

...zur Partnerschaft mit Orlando Magic: "Wir wollen bei der Telekom Breitensport, alle Sportarten groß machen. Wir wollen über MagentaSport, über unsere Kanäle alle Sportarten senden. Und da ist Basketball ganz vorne dabei. Deswegen müssen wir Basketball populärer machen. Das ist unser Ziel. Am besten macht man das mit jungen Leuten. Deswegen haben wir uns überlegt, was wir machen können. Wir schenken der Stadt einen 3x3-Court im Reuterpark, dass man die neuen Talente jeden Tag erleben kann. Wir legen noch einen drauf: 3x3, der Court im Reuterpark ist eine Sache. Aber wir haben uns auch überlegt, weißt du, Basketball in Amerika ist eine andere Nummer als in Deutschland. Ich sage immer, von den Besten lernen. Und deswegen haben wir obendrauf noch eine Partnerschaft geschlossen, mit den Orlando Magic. Das ist über Inhalte, über Partnerschaften, darüber, wie sie uns helfen können, Basketball in Deutschland groß zu machen. Diese Orlando-Magic-Partnerschaft, verkünden wir auch hier, auch auf dem 30-Jahres-Geburtstag. Also, Geburtstag feiern, sollten wir öfter tun."

Henning Stiegenroth, Leiter Sport & Sponsoring Deutsche Telekom AG, zur Partnerschaft mit Orlando Magic: "Basketball ist global - und in Deutschland natürlich immer mehr wachsend. Wir haben die Weltmeister 2023. Die 3x3-Damen haben bei Olympia die Goldmedaille gewonnen. Aber in anderen Ländern ist Basketball noch viel größer. NBA ist natürlich DER Star. Deswegen haben wir gesagt, wir können nicht nur hier in Bonn tätig sein, sondern müssen das international mit der Welt verbinden. Dann haben wir Orlando Magic, die NBA versucht gerade nach Europa zu kommen und nach Deutschland. Deswegen war das ein Perfect Match. Wir haben drei deutsche Spieler bei den Orlando Magic, die Wagner-Brüder, mit Franz und Mo Wagner, die natürlich auch im Nationalteam spielen. Aber auch Tristan da Silva, Nachwuchsspieler. Da ist die Konnektivität zur Nationalmannschaft. So wollen wir von Bonn, Nationalmannschaft bis in die NBA diese Partnerschaft pflegen. Für die Bonner: Wir werden auch Camps machen können, mit den Orlando Magic, auf dem neuen Court zum Beispiel. Wir werden MagentaMoments-Fans nach Orlando schicken können. Die können da Spiele anschauen. Deswegen glauben wir, dass die Fans viel von der Partnerschaft profitieren können."

Shelly Wilkes, Executive Vice President Marketing Orlando Magic, warum die Wahl auf die Telekom fiel: "Wir sind so dankbar, dass die Telekom unser erster Deutscher Base Company-Partner für Orlando Magic ist. Und wir sind der erste NBA-Partner für Telekom. Die Telekom ist, mit der Begeisterung, die wir um den 30. Jahrestag herum gesehen haben, so ein starkes Unternehmen hier in Deutschland, mit so viel Unterstützung, einer großen Fanbase und großartigen Sportpartnerships im ganzen Land. Wir wussten, dass die Telekom der richtige Partner für die Orlando Magic sind, um hier in Deutschland eine Welle zu machen und die deutsche Fanbase und die Orlando-Magic-Fanbase weiter zum Wachsen zu bringen. Wir haben schon fast eine Million hier in Deutschland. Ich habe viele von euch hier mit Magic-Trikots und Magic-Shirts gesehen. Also, Go Magic! Während wir unseren Erfolg auf dem Court fortsetzen, habt unser Team dieses Jahr im Auge, mit Franz Wagner, Mo Wagner, Tristan da Silva, ein großartiges Lineup von deutschen Spielern. Das wird sehr viel Spaß machen, wir freuen uns, unsere Marke an der Seite der Telekom weiter wachsen zu lassen und der Telekom zu helfen, aus NBA-Fans Telekom-Fans werden zu lassen."

Fatih Enginar, Team Owner Baskets Bonn Telekom, zu den Besonderheiten des deutschen 3x3-Männerteams: "Das Besondere bei den Jungs ist, dass sie nicht nur seit 2005 zusammenspielen, sondern auch die besten Freunde geworden sind. Sie bezeichnen sich als Familie, als Brüder. Zwei waren sogar schon im Kindergarten zusammen, mit 5 Jahren. Die Reise, die sie bis jetzt hinter sich gebracht haben, ist unglaublich, in dem Pro-Zirkus als jüngstes Team diese Leistung zu bringen (ins WM-Halbfinale zu kommen, d. Red.) und die Vision zu haben, gemeinsam zu Olympia zu kommen, mit der Hilfe des "großen Ts" und der Hilfe des deutschen Basketballbunds, sehen wir das als eine Aufgabe an, zu sagen: Gemeinsam können wir es schaffen und den Traum der Jungs zu erfüllen, eine Made in Germany-Erfolgsgeschichte zu schreiben und den Amis die Goldmedaille in LA wegzunehmen."

Alex Sánchez, FIBA 3x3 Managing Director, zur Partnerschaft mit der Telekom: "Wir haben bei den olympischen Spielen letztes Jahr in Paris bewiesen, dass 3x3 international Interesse generiert. Wir hatten unglaubliche Einschaltquoten, sogar in Ländern, in denen kein Nationalteam in Paris gespielt hat. Die Einschaltquoten waren so gut, dass das IOC entschieden hat, von 8 auf 12 Teams zu erhöhen. Das heißt, es wird mehr Teams in LA geben. Die Einschaltquoten in Deutschland waren beispielsweise sehr, sehr gut, im Vergleich zu Basketball und anderen Disziplinen. Wir hoffen, mit dieser Partnerschaft mit dem "großen T", dass wir dieses Wachstum, das wir in Deutschland haben, weiterentwickeln können. Hoffentlich hilft uns das, die Popularität des Sports hier weiter zu vergrößern. Wenn die Jungs jetzt in LA Gold holen, dass wir dann mehr Leute sehen."

Peter Radegast, DBB-Sportdirektor, zur 3x3-Entwicklung: "Man sieht hier bei den Zuschauern, wie viele kommen, wie viel Spaß da ist. 3x3 ist extrem im Aufwind. Ich will gar nicht sagen, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen, weil das suggeriert, dass man sich für eins entscheiden muss. Wir als DBB sind stolz, dass wir zwei Herzen in unserer Brust haben und dass 3x3 so auf dem Vormarsch ist. Fersehquotenmäßig hatte das Weltmeisterteam 2023 6,8 Millionen Zuschauer. Die 3x3-Ladies hatten bei ihrem Gold-Erfolg letztes Jahr 8,1 Millionen Zuschauer. 3x3 ist im Prinzip schon angekommen. Ich bin stolz, dass wir mit der Telekom einen extrem starken Partner an unserer Seite haben, der das Ganze noch mehr pushen wird."

Link zum gesamten 3x3- und Orlando-Magic-Talk mit Tim Höttges, Henning Stiegenroth, Shelly Wilkes, Fatih Enginar, Alex Sánchez und Peter Radegast: clipro.tv/player?publishJobID=VEdWYnRyNlBTa2h3Rk5oL1ArMlJ1d3JRMXBVcytXNjFLRDdJTFV4VHV6dz0=

Franz Wagner, mit einer Botschaft nach dem 3x3-Talk: "Hey zusammen, leider schaffe ich es heute nicht zum Basketball OpenAir in Bonn - wirklich schade, vor allem, weil ihr dort ein mega Setup auf die Beine gestellt habt und außerdem die neue Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und meinem Club, den Orlando Magic, verkündet. Wie cool ist das bitte?

Wie ihr seht, bin ich gerade am Flughafen - der Zeitplan hat's heute einfach nicht zugelassen. Trotzdem möchte ich allen 3x3-Teams vor Ort - den Jungs und Mädels, darunter absolute Top-Teams aus der ganzen Welt - sowie unseren beiden deutschen Nationalmannschaften ganz viel Erfolg für diesen besonderen Showcase wünschen. 3.000 Zuschauer - das wird sicher ein echtes Highlight!

Ein besonderer Gruß geht auch raus an unsere Goldmädels und natürlich an das neue Telekom-Herren-3x3-Team: die Baskets Bonn Telekom. Willkommen in der Magenta 3x3-Familie und viel Erfolg auf eurem Weg! Euer 4. Platz bei der FIBA-WM vor zwei Wochen - als jüngstes Team - war schon ein starkes Ausrufezeichen. Glückwunsch nochmal!

Ich hoffe, ihr Basketballfans bleibt weiterhin mit der Telekom am Ball. Wir sehen uns ja schon bald - ich freue mich riesig auf die Europameisterschaft im August und September, bei der ich selbst wieder mit dabei sein werde. Die Spiele könnt ihr wie gewohnt bei MagentaSport und MagentaTV verfolgen. Als amtierende Weltmeister haben wir große Ziele - und wir sind bereit!

Link zu Wagners Videobotschaft: clipro.tv/player?publishJobID=WFRCMmNycHRUME9GNDJha29QM0w4L25WMkQ1VlV6eGhMeE9kd29qc2tjZz0=

Zusätzliche EM-Tests des Weltmeisters - nur bei MagentaSport.

Basketball live bei MagentaSport

Testspiele zur EuroBasket 2025

Freitag, 08. August

ab 20.05 Uhr: Slowenien-Deutschland

Sonntag, 10. August

ab 17.00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Turkish Airlines Supercup 2025 (in München)

Freitag, 15. August

ab 17.30 Uhr: Deutschland - Türkei

ab 20.30 Uhr: Serbien - Tschechien

Samstag, 16. August

ab 17:45 Uhr: Spiel um Platz 3

ab 20.30 Uhr: Finale

Testspiele zur EuroBasket 2025

Donnerstag, 21. August

ab 20.50 Uhr: Spanien-Deutschland

Samstag, 23. August

ab 18.30 Uhr: Deutschland - Spanien

FIBA EuroBasket 2025 (alle Spiele live, die deutschen Spiele außerdem kostenlos)

