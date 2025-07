INTERHYP AG

Interhyp-Zinsupdate: Gleichbleibende Bauzinsen - kurzfristig keine Änderung in Sicht

München (ots)

Die Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels erwartet für die kommenden vier Wochen stabile Zinsen

Langfristig ist ein Anstieg der Bauzinsen möglich

Die Bauzinsen zeigen sich Anfang Juli weiterhin stabil und bewegen sich um die Marke von 3,5 Prozent für 10-jährige Darlehen. Nach Einschätzungen des Interhyp-Bankenpanels werden wir dieses Niveau auch in den kommenden Wochen sehen.

Der Markt bleibt ruhig - ein Umfeld, das Kaufinteressierte nutzen sollten

"Seit Wochen beobachten wir ein konstantes Zinsniveau rund um 3,5 Prozent für 10-jährige Darlehen", sagt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin der Interhyp AG. "Wer mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, sollte die aktuelle Ruhephase nutzen. Denn auch wenn die Zinsen momentan stabil sind, kann sich das Marktumfeld jederzeit ändern."

Mohr rät Kaufinteressierten, Vergleichsangebote einzuholen: "Oft lassen sich durch unabhängige Beratung mehrere tausend Euro sparen". Und: "Nicht nur auf den Zinssatz schauen - Effektivzins, Tilgungssatz und Vertragsbedingungen sind genauso entscheidend für die Gesamtkosten der Finanzierung."

Experten sehen langfristig Aufwärtspotenzial bei den Bauzinsen

Kurzfristig erwarten 86 Prozent der befragten Experten des monatlichen Interhyp-Bankenpanels gleichbleibende Zinsen, lediglich 14 Prozent rechnen mit einem Anstieg. Langfristig zeigt sich das Bild differenzierter: Während 57 Prozent von einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ausgehen, prognostizieren 43 Prozent steigende Zinsen im weiteren Jahresverlauf.

Aus dem Panel heißt es: "Die Unsicherheit im politischen Umfeld, insbesondere in den USA, kann weitere negative Auswirkungen auf die Konjunktur haben. In der Folge führt dies im Jahr 2025 zu weiter sinkenden Leitzinsen in Europa und den USA. Bis zum Jahresende ist aufgrund des hohen Liquiditäts- und Refinanzierungsbedarf jedoch mit steigenden Zinsen zu rechen."

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Original-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuell