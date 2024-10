ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 1. Novemberhälfte

Straßburg (ots)

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

"Der Zauberberg", Thomas Manns Jahrhundertroman

Online First, Dokumentation - Ab dem 6. November auf arte.tv

"Der Zauberberg", der große Roman von Thomas Mann, wird 100 Jahre alt. Die Dokumentation taucht mit Archivbildern und spektakulärem, neu gedrehtem Material in die Zauberberg-Welt ein, die Thomas Mann auf dem Fundament eines eigenen Erlebnisses errichtet hat. Literatur- und Medizinhistoriker, die Übersetzerin des Romans sowie weitere Gesprächspartner beleuchten den düster-bunten Kosmos des Zauberbergs - und zeigen, wie uneinholbar modern und aktuell der Roman geblieben ist.

Metrokosmos

Online First, Dokumentationsreihe - Folgen 1+2 ab sofort auf arte.tv

An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so sehr wider wie in den Zügen, Tunneln und Schächten einer U-Bahn. Die Dokureihe Metrokosmos porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn. Berlin, Prag, Paris, Wien und Neapel sind in der ersten Staffel mit dabei.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Filme von Jacques Demy

Web Only, Spielfilme - Ab dem 1. November auf arte.tv

ARTE begleitet Sie in die farbenfrohe und märchenhafte Welt von Jacques Demy, einem großen Bewunderer des goldenen Zeitalters Hollywoods. Tauchen Sie ein in sein Universum voller farbenfroher Musicals, darunter die Klassiker "Eselshaut" und "Die Mädchen von Rochefort". Oft geht es darin um Sexualität und Geschlechterrollen im Frankreich der 60er bis 80er Jahre. Die Musik stammt von Michel Legrand.

1992/1993/1994

Web Only, Serie - Ab dem 8. November auf arte.tv

1992 veranlasste der Mailänder Staatsanwalt Di Pietro umfangreiche Ermittlungen, um die Bestechung von Lokalpolitikern durch Privatunternehmer aufzuklären. Die als "mani pulite" (saubere Hände) bezeichnete Aktion wurde in der Folge ausgeweitet und sollte ganz Italien erschüttern. Basierend auf diesen juristischen Untersuchungen folgen die drei Staffeln der Serie den ineinandergreifenden Wegen von sechs Figuren im mafiös korrupten Italien der 1990er Jahre vor dem Hintergrund des unaufhaltsamen Aufstiegs von Silvio Berlusconi.

La Mesías - Die Auserwählte

Web Only, Serie - Ab dem 15. November auf arte.tv

Die Geschwister Enric und Irene werden ihre traumatische Kindheit zurückversetzt: Sie reiften schneller als ihre Mutter, die zu gerne feierte, drogenabhängig war und ihren Körper verkaufte, um die Familie zu ernähren. Danach übernahm sie die Führung einer Sekte, die sich der Heiligen Jungfrau und den Außerirdischen verschrieb. Die Serie erzählt in sieben Kapiteln, über drei Jahrzehnte hinweg, eine glänzend inszenierte, traumhafte und ergreifende Familiengeschichte. "La Mesías" wurde auf dem Festival Séries Mania ausgezeichnet.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Die langen Nächte der Lucarne: We Will Survive

Online First, Schwerpunkt - Ab dem 3. November auf arte.tv/lucarne

In unserer komplexen, absurden Welt wird Leben oft zum Überlebenskampf. Im November zeigt ARTE eine Auswahl sensibler Autorenfilme, die in den schwierigen Alltag von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eintauchen. Das Publikum gewinnt Einblicke in das Leben von Menschen, die sich von der Härte und Ungerechtigkeit der Welt nicht unterkriegen lassen und sich trotz widrigster Umstände Raum für Träume bewahren.

WISSENSCHAFT

Grünes Eis - Das Wunder der Arktis

Online First, Dokumentation - Ab dem 2. November auf arte.tv

Überall auf der Welt bilden grüne Pflanzen die Lebensgrundlage für alle höheren Organismen, vom Wurm bis zum Wal. Doch wie funktioniert das im ewigen Eis der Polarregionen? Die Dokumentation begleitet Wissenschaftsteams, die genau das erforschen. "Grünes Eis" steht dabei an zentraler Stelle, denn dahinter verbirgt sich eine Art mikroskopischer Wald auf der Unterseite des Polareises. Der grüne Teppich aus Kieselalgen setzt eine ganze Nahrungskette in Gang. Doch das Abschmelzen der Eisdecke zeigt bereits weitreichende Folgen.

TANZ

Wartime Elegy

Ein Ballettabend aus der ukrainischen Nationaloper

Online First, Ballett - Ab dem 3. November auf arte.tv

Das Ballett der Nationaloper der Ukraine steht für Ballettkunst auf höchstem Niveau. Die Kompanie ist zum kulturellen Botschafter der Ukraine geworden. Das Ensemble präsentiert diese einmalige, riskante Aufführung an der Nationaloper in Kiew. Herzstück des Abends bildet die "Wartime Elegy" von Alexei Ratmansky, der zu den bedeutendsten Choreografen der Gegenwart zählt.

