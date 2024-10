ARTE G.E.I.E.

Wechsel an der Spitze von ARTE GEIE: Heike Hempel ab 1. Januar 2025 Präsidentin

Straßburg (ots)

Gemäß dem bei ARTE geltenden Prinzip des Wechsels zwischen der deutschen und der französischen Seite hat die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die am Mittwoch, den 9. Oktober 2024, am Sitz des Senders in Straßburg tagte, mehrere Ernennungen vorgenommen.

Die Mitgliederversammlung wählte Frau Heike Hempel zur Präsidentin des Vorstands von ARTE GEIE für eine Dauer von vier Jahren ab dem 1. Januar 2025.

Herr Bruno Patino, der seit Januar 2021 Präsident des Vorstands von ARTE GEIE ist, wurde zum Vizepräsidenten ab dem 1. Januar 2025 ernannt. Er bleibt weiterhin Präsident von ARTE France.

"ARTE mitgestalten zu dürfen bedeutet mir sehr viel. Die deutsch-französische Zusammenarbeit, die ARTE zugrunde liegt, ist gerade jetzt politisch essenziell. Das Angebot von ARTE in Zukunft noch digitaler und europäischer auszurichten, liegt mir am Herzen - und ich freue mich darauf, diesen Weg zusammen mit Bruno Patino, den Kollegen und Kolleginnen des Vorstands und allen ARTE-Teams weiterzugehen," erklärte Heike Hempel.

Frau Hempel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Medien. Seit 2008 ist sie Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II. Von 2018 bis 2022 war sie stellvertretende Programmdirektorin des ZDF, nachdem sie zuvor auch Leiterin der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" war. Zuvor war sie auch bereits als Redakteurin beim WDR tätig.

Der Vorstand von ARTE GEIE setzt sich bis zum 31. Dezember 2024 wie folgt zusammen: der Präsident, Bruno Patino, die Vizepräsidentin, Heike Hempel, die Programmdirektorin, Ingrid Libercier, sowie die Verwaltungsdirektorin, Marysabelle Cote.

Außerdem gibt es einen Wechsel in der Mitgliederversammlung. Der Vorsitz der Mitgliederversammlung geht auf die französische Seite über. Herr Jean-Dominique Giuliani wurde zum Präsidenten der Mitgliederversammlung für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem 1. Januar 2025 gewählt und tritt damit die Nachfolge von Herrn Nicolas Seydoux an, der bisher Vizepräsident war. Herr Giuliani ist Präsident der Robert-Schuman-Stiftung und seit 2019 Mitglied der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE.

Frau Dr. Katrin Vernau, zukünftige Intendantin des Westdeutschen Rundfunks, wurde zur Vizepräsidentin der Mitgliederversammlung gewählt. Sie folgt auf Herrn Tom Buhrow, der sein Amt als Intendant des Westdeutschen Rundfunks am 31. Dezember 2024 niederlegen wird.

Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die viermal im Jahr tagt, entscheidet über die großen Leitlinien des Senders, verabschiedet den Haushalt, ernennt den Vorstand und die Hauptabteilungsleiterinnen und -leiter von ARTE GEIE.

Die derzeitigen deutschen Mitglieder sind:

Herr Tom BUHROW, Präsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR)

Herr Prof. Dr. Kai GNIFFKE, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbH, Vorsitzender der ARD und Intendant des Südwestrundfunks (SWR)

Herr Martin GRASMÜCK, Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR)

Herr Dr. Norbert HIMMLER, Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbH, Intendant des ZDF

Herr Dr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten des ZDF

Herr Peter WEBER, Justiziar des ZDF

Die derzeitigen französischen Mitglieder sind:

Herr Jean-Dominique GIULIANI, Präsident der Robert-Schuman-Stiftung, Vizepräsident des Aufsichtsrats von ARTE France, Vizepräsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE

Frau Arancha GONZALEZ, Dekanin der Paris School of International Affairs an der Sciences Po Paris, ehemalige spanische Ministerin für auswärtige Angelegenheiten, für die Europäische Union und für Kooperation

Herr Frédéric BEREYZIAT, Generaldirektor von ARTE France, zuständig für Ressourcen

Frau Florence PHILBERT, Generaldirektorin für Medien und Kulturindustrie im Kulturministerium (DGMIC)

Frau Guillemette KREIS, Direktorin für Beteiligungen bei der französischen Agentur für Staatsbeteiligungen (Agence des Participations de l'Etat (APE) im Wirtschafts- und Finanzministerium, Mitglied des Aufsichtsrats von ARTE France

Herr Thomas SERVAL, Präsident von Baracoda und Mitglied des Aufsichtsrats von ARTE France

