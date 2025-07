MagentaSport

Internationales 3x3 Basketball Open Air am Freitag in Bonn - ab 17:00 Uhr live & kostenlos bei MagentaSport: mit Olympiasiegern, Weltmeistern, NBA-Legende und Top-Creator Nerlich

Am Freitag dreht sich bei MagentaSport alles um das 3x3 Open Air in Bonn: Mit dabei sind internationale Top-Teams, Weltmeister und Olympiasieger aus Deutschland, den USA, Frankreich, den Niederlanden und Portugal. Auf dem Court steht auch die deutsche 3x3-Nationalmannschaft der Männer mit Spielern vom Team "Baskets Bonn Telekom" - neuer Hauptsponsor: die Telekom. Für das Team Deutschland treten unter anderem U23-Weltmeister und MVP 2024 Fabian Giessmann, Denzel Agyemann und Linus Beikame an. Die Mannschaft um Fabian Giessmann erzielte erst vor wenigen Tagen mit der Teilnahme am WM-Halbfinale in der Mongolei einen Riesenerfolg. Das hochkarätige Rahmenprogramm bringt NBA zusätzlichen Flair nach Bonn - u. a. mit Orlando-Magic-Legende Ryan Anderson. Mit dabei ist auch Top-Creator Elias Nerlich ("Eli"), der allein auf Twitch rund 2,1 Mio. Follower begeistert.

Das 3x3 Basketball Open Air in Bonn ist ausverkauft. Es gibt aber die Möglichkeit im frei zugänglichen Bereich rund ums Spielfeld die Spiele auf Leinwand zu verfolgen. Wer nicht live vor Ort sein kann: MagentaSport zeigt das Event ab 17:00 Uhr live, kostenlos und in voller Länge - auch auf dem YouTube-Kanal. Kommentator ist Sebastian Ulrich, unterstützt u. a. von Nationalspielerin Marie Gülich. Jan Lüdeke moderiert, Ireti Amojo liefert Experteneinschätzungen, Carolin Ranz berichtet vom Spielfeldrand.

Zusätzliche EM-Tests des Weltmeisters - nur bei MagentaSport.

Basketball live bei MagentaSport

3x3 Basketball-Event

Freitag, 11. Juli

ab 17.00 Uhr: 3x3-Turnier als Open Air-Event in Bonn

Testspiele zur EuroBasket 2025

Freitag, 08. August

ab 20.05 Uhr: Slowenien-Deutschland

Sonntag, 10. August

ab 17.00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Turkish Airlines Supercup 2025 (in München)

Freitag, 15. August

ab 17.30 Uhr: Deutschland - Türkei

ab 20.30 Uhr: Serbien - Tschechien

Samstag, 16. August

ab 17:45 Uhr: Spiel um Platz 3

ab 20.30 Uhr: Finale

Testspiele zur EuroBasket 2025

Donnerstag, 21. August

ab 20.50 Uhr: Spanien-Deutschland

Samstag, 23. August

ab 18.30 Uhr: Deutschland - Spanien

FIBA EuroBasket 2025 (alle Spiele live, die deutschen Spiele außerdem kostenlos)

