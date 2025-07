MagentaSport

Starker Fußball-August bei MagentaSport, 3 Knaller gibt´s live und kostenlos

Kane mit dem FC Bayern gegen seine alte Liebe im Telekom Cup, Köln mit Härtetest gegen Bergamo,TSV1860 startet bei RWE

Dieser Fußball-August 2025 bei MagentaSport wird heiß! Dem Auftakt in der 3. Liga am 01. August mit RW Essen gegen TSV 1860 München (live und kostenlos ab 18.30 Uhr) und dem kompletten 1. Spieltag folgt am 07. August ein Top-Duell um den Telekom Cup: der Meister FC Bayern München gegen den Premier League-Klub Tottenham Hotspurs in der Allianz Arena. Live und kostenlos ab 18.00 Uhr. Am Samstag, 09. August, empfängt der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln den Champions League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Die gute Nachricht für die Fans: auch diese Partie gibt´s ab 15.00 Uhr kostenlos auf den Kanälen sowie Plattformen bei MagentaSport und MagentaTV.

Donnerstag, 07. August, ab 18.00 Uhr, Telekom Cup: FC Bayern München - Tottenham Hotspurs - Der Meister hat nach der Klub WM 3 Tests festgelegt - der Auftakt nach der Spiel-Pause firmiert als Telekom Cup gegen Tottenham Hotspurs und gibt einen guten Einblick, wo der FC Bayern 2 Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig steht.

Christian Straßburger kommentiert die Partie aus der Allianz Arena, Sascha Bandermann moderiert den Telekom Cup, bei dem es alle Informationen und Einschätzungen vor dem Saisonstart des FC Bayern München gibt. Tottenham Hotspurs, letzte Saison nur Siebzehnter der Premier League, ist aber aktueller Champion der Europa-League.

Für FCB-Stürmerstar Harry Kane ist es zugleich ein Wiedersehen mit seinem alten Klob Tottenham. Kane spielte vor seinem Wechsel nach München in 2023 fast 10 Jahre für die Hotspurs in der Premier League.

Samstag, 09. August, ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Atalanta Bergamo - Der Bundesliga-Aufsteiger hat sich für den 4. Test in der Vorbereitung den härtesten Gegner ins Rhein Energie-Stadion eingeladen: Atalanta Bergamo, Champions League Teilnehmer, zuletzt Dritter in der Serie A und EuropaLeague-Sieger der Saison 2023/24.

Eine fixe Größe im italienischen und internationalen Fußball, in Köln hat der neue Trainer Lukas Kwasniok die Arbeit aufgenommen. Standortbestimmung ist nach 4 Wochen Vorbereitung die Losung im Härtetest, ehe es für die Kölner in Regensburg im DFB-Pokal und in Mainz zum Bundesliga-Auftakt um die Pflicht geht. Christian Straßburger kommentiert den wichtigsten Test, Thomas Wagner moderiert im Rhein Energie-Stadion und gibt einen Überblick: wieviel Bundesliga steckt schon im 1. FC Köln! Fabian Klos und Mark Uth sind als Experten im Einsatz.

3. Liga: ersten 2 Spieltage zeitgenau festgelegt! Überblick der Programmzeiten

Start in die 3.Liga, 1. August, ab 18.30 Uhr live und kostenlos - RW Essen - TSV 1860 München: ein Wow-Auftakt zum Saisonstart der 3. Liga. Die Münchener Löwen sind nach den namhaften Neuzugängen um Kevin Volland - 15 Länderspiele plus 17 Champions League-Einsätze mit 83 Treffern allein in diesen beiden Wettbewerben - und Florian Niederlechner- 81 Tore bei 398 Partien in der 1. und 2. Liga - zweifellos der Top-Aufstiegsfavorit, der seine Neuen noch integrieren muss. Essen ist bereits gut eingespielt, machte als zweitbestes Team in der Rückrunde Furore.

Der 1. Spieltag wird von 3 weiteren Top-Spielen geprägt: Erzgebirge Aue gegen Hansa Rostock, VfL Osnabrück gegen Alemannia Aachen sowie Energie Cottbus gegen Saarbrücken, das Duell der beiden Klubs, die nur knapp am Aufstieg scheiterten: Saarbrücken in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig. Cottbus scheiterte als Tabellen-Vierter nach wochenlanger Spitzenposition.

Der DFB hat auch die Termine zeitgenau ab dem 2. und 3. August festgelegt. Fix sind die Live-Zeiten bei MagentaSport, die wie in der vergangenen Saison so aussehen:

Samstag, ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar. Um 16.15 Uhr wird das Nachmittagsspiel übertragen. Der Sonntag startet um 13.15 Uhr, die weiteren 2 Spiele sind für 16.15 Uhr und 19.15 Uhr angesetzt. Das Top-Spiel am Freitag wird ab 18.30 Uhr übertragen. MagentaSport zeigt auch in der neuen Spielzeit alle 380 Spiele live, 312 davon exklusiv im Pay-Angebot.

3. Liga Saison 2025/26 - 1. Spieltag

Freitag, 01. August 2025

Ab 18.30 Uhr: RW Essen - TSV 1860 München (LIVE UND KOSTENLOS)

Samstag, 02. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - Alemannia Aachen, FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken, TSG Hoffenheim II - TSV Havelse

Ab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

Sonntag, 03. August 2025

Ab 13.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - FC Hansa Rostock

Ab 16.15 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC Schweinfurt

Ab 19.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846

2. Spieltag

Freitag, 08. August 2025

Ab 18.30 Uhr: FC Schweinfurt - Energie Cottbus

Samstag, 09. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, SSV Ulm - Erzgebirge Aue, TSV Havelse - RW Essen, Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

Sonntag, 10. August 2025

Ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - MSV Duisburg

Ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Ingolstadt

