"Ehrlicherweise" das Ziel nicht ganz erreicht - deutsche Hockey-Männer noch mit viel Arbeit bis zur Heim-EM

München (ots)

Den Heimvorteil wieder nicht ausgenutzt: Nach der Overtime-Niederlage im 1. Spiel können die deutschen Hockey-Männer gegen Spanien am Finaltag der ProLeague in Berlin nicht die erhoffte Wende herbeiführen. Beim 0:2 ist das Team von Bundestrainer André Henning über weite Strecken der Partie zu harmlos und wird vom abgezockten Gast aus Spanien zum Schluss auch noch ausgekontert. "Ehrlicherweise haben wir uns deutlich mehr vorgenommen als am Ende dabei herumgekommen ist", sagt Spieler Justus Weigand zum Saisonverlauf in der Weltserie und legt den Finger in die Wunde: "Wir müssen auch ehrlich zu uns selber sein, dass es einfach zu schwach war."

Durch die Niederlage landet das deutsche Team zum Abschluss in der ProLeague hinter der Niederlande, Belgien und Spanien auf Platz 4. Die Chancen für die EM, die am 08. August in Mönchengladbach startet? "Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das bis zur Heim-EM hinbekommen." MagentaSport zeigt die EuroHockey Championships in Mönchengladbach bis 17. August live und kostenlos.

Die deutschen Frauen hatten mit einem packenden 4:2 gegen England den Klassenerhalt zum Saisonabschluss in der ProLeague erreicht.

Nachfolgend die Clips und Stimmen zum abschließenden Spiel der deutschen Hockey-Männer gegen Spanien in der ProLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Hockey bei MagentaSport mit den EuroHockey Championships: Den Auftakt machen die deutschen Männer am 08. August ab 20.30 Uhr gegen Frankreich, die deutschen Frauen starten einen Tag später ab 17.30 Uhr ebenfalls gegen Frankreich in die Heim-EM.

Männer ProLeague: Deutschland - Spanien 0:2

Schon in den ersten beiden Durchgängen liegen die besseren Chancen bei den Spaniern, die sich kurz vor der Halbzeit mit dem Führungstreffer belohnen. Auch in zwischenzeitlicher Überzahl kreiert Deutschland kaum Chancen und bietet in der Defensive zu wenig Gegenwehr. Erst in der Schlussphase werfen die Deutschen alles nach vorne und kassieren das 2. Gegentor per Konter. Spanien schiebt sich in der Tabelle noch vor Deutschland, das die ProLeague auf Rang 4 abschließt.

Die Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dUNTcXEyckpmK2RQT2RGdEZXVmdkdXZrWGR0MVBHZkF3UUN1TXJKYUozdz0=

Klassisch ausgekontert: Xavier Gispert vollendet eine traumhafte spanische Kombination zum 2:0 und sorgt rund 10 Minuten vor Spielende für die Vorentscheidung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Q1BzV1ZmVUthSU43bWt3MjMzTU1mdUtDcnB4cWxOR0orL3IxamNXenFwOD0=

Justus Weigand, Spieler Deutschland: "Ehrlicherweise haben wir uns deutlich mehr vorgenommen als am Ende dabei herumgekommen ist. Die letzten Spiele gegen Spanien waren immer superschwer, aber wir müssen auch ehrlich zu uns selber sein, dass es einfach zu schwach ist und Spanien völlig verdient gewonnen hat."

... über die konditionellen Herausforderungen nach einer anstrengenden Woche, während Spanien sich ausruhen konnte: "Ich glaube, es war jeder fit genug, dass wir das Spiel gewinnen können. Daran lag es auf keinen Fall. Es liegt eher an den individuellen Fehlern, die wir im Spiel haben und dass wir als Mannschaft noch nicht so eingespielt sind. Das muss auf alle Fälle besser werden."

... ob die Niederlagen Lernprozesse vor der Heim-EM auslösen: "Das kann sein. Es kommt darauf an, was wir daraus jetzt machen. Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das bis zur Heim-EM hinbekommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aVlrK3Q0ZGRrTGc0VERZYlpMTXM4YmhWd2JJanE4VStoV2VZNUcvWjYxZz0=

Hockey live bei MagentaSport

EuroHockey Championships - Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August live und kostenlos bei MagentaSport

Die deutschen Auftaktspiele:

Männer

Freitag, 08.08.2025:

Ab 20.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

Frauen

Samstag, 09.08.2025:

Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

