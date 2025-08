Badische Zeitung

Rentenbeschlüsse: Aus der Zeit gefallen

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Haben Eltern von Kindern, die vor 1992 geboren wurden, weniger geleistet als jene, deren Kinder später zur Welt kamen? Nein, das haben sie nicht. Ist es also gerecht, wenn auch diesen Müttern künftig drei statt zweieinhalb Jahre Erziehungszeit bei der Rente angerechnet werden? Ja, so kann man argumentieren. (...) Man muss freilich fragen, wie die Rentenbeschlüsse der schwarz-roten Koalition in die Zeit passen. Ist, was gerecht sein mag, auch finanzierbar? (...) Eine echte Reform müsste das System langfristig auf eine solide Basis stellen. Stattdessen bekommt die CSU die teure Mütterrente. Die SPD bekommt ein stabiles Rentenniveau bis 2031. (...) Die Regierung verteilt lieber Geschenke, statt die harten Probleme anzupacken. https://mehr.bz/ah070825a

