Deutscher Bundesjugendring e.V.

Youth Space Conference 2024: Junge Menschen aus 21 Ländern diskutieren im Bundestag über die Zukunft Europas

Berlin (ots)

Bereits zum dritten Mal luden vom 13. bis 15. November der Deutsche Bundesjugendring (DBJR), der Deutsche Bundestag und die deutsche Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) gemeinsam zur Youth Space Conference 2024 in den Bundestag ein. "Die Jugend Europas steht ein für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit! Wir brauchen die Energie der europäischen Jugend, um unseren Demokratien frische Kraft und Stabilität zu schenken!" betonte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei ihrer Rede vor den über 50 jungen Teilnehmer*innen der Konferenz aus 21 europäischen Ländern.

Die diesjährige Youth Space Conference stand unter dem Motto "75 Jahre Europarat - Herausforderungen und Chancen für die Gestaltung der Zukunft Europas" (Celebrating 75 Years of the Council of Europe - Challenges and Opportunities in Shaping Europe's Future). Özge Erdogan, stellvertretende Vorsitzende des Bundesjugendrings begrüßte die internationalen Gäste und eröffnete die Konferenz gemeinsam mit Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz, Dr. Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Generalsekretärin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und Derya Türk-Nachbaur, Mitglied der deutschen Delegation der parlamentarischen Versammlung des Europarates.

In einer anschließenden Workshopphase arbeiteten die Teilnehmenden gemeinsam mit Akteuren aus dem Netzwerk des Europarates intensiv an Themen, die die Zukunft Europas und junger Menschen maßgeblich betreffen. Anschließend wurden im Rahmen einer Paneldiskussion die erarbeiteten Inhalte vorgestellt. In der Abschlussdeklaration, die den Parlamentariern der 46 Mitgliedstaaten des Europarats übergeben wird, legten die jungen Teilnehmenden einen Schwerpunkt auf politische Forderungen zu den Themen Demokratische Rückschritte (Democratic Backsliding), Inklusive Governance (Inclusive Governance) und Junge Institutionen (Youthful Institutions) in Europa.

Als Leiter der deutschen Delegation der parlamentarischen Versammlung des Europarates dankte Frank Schwabe den jungen Teilnehmer*innen und ergänzte: "Die Zukunft des Europarats ist jung. Die Jugend lebt die Werte des Europarats. Das wollen wir sichtbar machen."

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundesjugendrings Moritz Tapp betonte zum Abschluss der Konferenz: "Vielen Dank an alle Teilnehmer*innen für diese inspirierende Konferenz und die Empfehlungen der Abschlussdeklaration." Özge Erdogan ergänzte "Lasst uns im Gespräch bleiben, uns weiter engagieren und gemeinsam daran arbeiten, dass junge Stimmen in Europa gehört werden und ihr Gegenwart und Zukunft aktiv mitgestalten können."

Weitere Zitate der beteiligten Akteure

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas: "Ich freue mich, dass die Youth Space 2024 zum dritten Mal im Deutschen Bundestag stattfindet. Die Botschaft dieser Jugendkonferenz ist eindeutig: Die Jugend Europas steht ein für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit!"

Leiter der Jugendabteilung des Europarates Tobias Flessenkemper: "Parlamente und nationale Jugendringe sind für die Belebung der Demokratie durch die Jugend von entscheidender Bedeutung. Rund 20 nationale Jugendringe aus Europa und Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates aus der Ukraine, Malta, Luxemburg und Armenien arbeiten gemeinsam daran, den demokratischen Rückschritt zu stoppen. Die Y-Space Konferenz von Bundestag und DBJR ist ein Zeugnis des Engagements Deutschlands für die internationale Zusammenarbeit."

Weiterführende Links:

Pressemitteilung auf Englisch: https://www.dbjr.de/fileadmin/PDFtmp/DBJR-PR-Youth-SPACE-2024_English.pdf

Abschlusserklärung der Youth Space Conference 2024: https://www.dbjr.de/fileadmin/PDFtmp/Y-SPACE_Final_Declaration_2024.pdf

Meldung des Deutschen Bundestags zur Youth Space Conference 2024: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw46-youth-space-1029810

Infoseite zur Youth Space Conference 2024 des Deutschen Bundestags: https://ots.de/Px4jrN

Position des Bundesjugendrings "75 Jahre Europarat feiern und die Zukunft des Europarats im Sinne junger Menschen aktiv gestalten": https://ots.de/isFVzs

Interview von Raoul Taschinski, stellvertretende*r Vorsitzende*r des Bundesjugendrings, mit mitmischen.de: https://ots.de/zy54Au

Pressemitteilung des Bundesjugendrings im Vorfeld der Konferenz: https://ots.de/1sx1zp

Original-Content von: Deutscher Bundesjugendring e.V., übermittelt durch news aktuell