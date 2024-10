RTLZWEI

Im Oktober bei RTLZWEI: Neue Folgen "Genial daneben" mit prominenten Gästen

Moderiert von Hugo Egon Balder

Neue Rategäste sind unter anderem Bastian Pastewka, Ilka Bessin und Ralf Schmitz

Brandneue Folgen "Genial daneben" ab dem 28. Oktober - montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Der Comedyklassiker "Genial daneben" startet im Oktober mit zwölf neuen Folgen in seine dritte Staffel bei RTLZWEI. Auch in den brandneuen Folgen übernimmt "Genial daneben"-Legende Hugo Egon Balder die Moderation. Zur Stammbesetzung der prominenten Rategruppe gehören einmal mehr Hella von Sinnen und Wigald Boning. Mit einer ordentlichen Prise Humor und jeder Menge Kreativität stürzen sich unter anderem Bastian Pastewka, Ilka Bessin und Ralf Schmitz auf die skurrilen Fragen. Start der neuen Folgen "Genial daneben" ist am Montag, den 28. Oktober, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Im Anschluss folgen ebenfalls neue Folgen von "Genial witzig - Das große Witze-Battle".

Es darf wieder geraten werden! In zwölf brandneuen Folgen wird "Genial daneben"-Urgestein Hugo Egon Balder in gewohnt humorvoller Manier knifflige Fragen rund ums besondere Allgemeinwissen an die Rategruppe stellen. Neben den Stammgästen Wigald Boning und Hella von Sinnen besteht auch in der dritten Staffel des Showklassikers bei RTLZWEI die Rategruppe aus einer illustren Mischung verschiedener Comedians.

Mit von der Ratepartie sind: Bastian Pastewka, Mike Krüger, Ralf Schmitz, Michael Mittermeier, Guido Cantz, Ilka Bessin, Özcan Cosar, Lutz van der Horst, Ingo Appelt, Michael Kessler, Meltem Kaptan, Benni Stark, Caroline Frier, Maxi Gstettenbauer, Ariane Alter, Tülin Sezgin, Jan van Weyde, Olli Dittrich, Laura Brümmer, Lisa Feller, Helene Bockhorst, Katjana Gerz, Marti Fischer, Janine Kunze, Panagiota Petridou, Martin Klempnow und Melissa Khalaj.

Die neuen Episoden werden vom 21. bis zum 24. Oktober 2024 in Köln aufgezeichnet. Tickets können unter www.tvtickets.de erworben werden.

Die neuen Folgen von "Genial daneben" werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.

Neue Folgen "Genial daneben" ab dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von Constantin ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Über "Genial daneben":

In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

