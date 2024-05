SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste: "Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Buch von Didier Eribon, übersetzt aus dem Französischen von Sonja Finck / 10 neue Leseempfehlungen für den April auf SWR.de/bestenliste

"Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben" von Didier Eribon, übersetzt aus dem Französischen von Sonja Finck, steht im Mai 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Eigentlich hatte Didier Eribon sich vorgenommen, ab jetzt regelmäßig nach Fismes, einem kleinen Ort in der Champagne, zu fahren. Doch seine Mutter stirbt wenige Wochen nach ihrem Umzug in ein Pflegeheim. Eribon rekonstruiert die von Knappheit und Zwängen bestimmte Biografie einer Frau, die an einen brutalen Ehemann gekettet blieb und sich sogar in ihren Träumen bescheiden musste. Er stellt dar, wie sehr die Politik, aber auch die Philosophie die skandalöse Situation vieler alter Menschen lange verdrängt haben und zeichnet das Porträt des Milieus der französischen Arbeiterklasse - mit ihren Sorgen, ihrer Solidarität und ihren Vorurteilen.

Platz 2: "Am Meer"; Platz 3: "Mental Voodoo"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste April belegt der Roman "Am Meer" von Elisabeth Strout, "Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht" von Julia Jost folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR2 und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai 2024, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Leseempfehlung:

Didier Eribon: "Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben", Suhrkamp Verlag, 272 Seiten

Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste

Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literatur

Die SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/app

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell