Demnächst bei RTLZWEI: Vier neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder"

Die Sozialreportage gibt Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien eine Stimme und erzählt ihre Geschichten

Vier neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" ab Dienstag, den 15. Oktober um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

In Deutschland sind mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen.* Wie gestaltet sich ihr Alltag? Welche Hürden müssen Familien überwinden, um ihren Kindern ein normales Leben zu bieten? Und was passiert, wenn das Geld schon vor Monatsende ausgeht? Diese Fragen greift die Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" auf, gibt betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Stimme und erzählt ihre bewegenden Geschichten. Neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" - ab dem 15. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Laut dem Statistischen Bundesamt ist knapp jedes vierte Kind oder junger Erwachsener in Deutschland von Armut bedroht. Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" gibt den Zahlen ein Gesicht und begleitet junge Menschen in finanzieller Not.

Eines dieser Kinder ist der sechsjährige Sinan. Er lebt mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern in Köln-Chorweiler, einem sozialen Brennpunkt. Mutter Sandra und Vater Yusuf beziehen Bürgergeld. Das fehlende Geld spiegelt sich auch in der Wohnung wider. Da Sinans Bett kaputt ist, schläft der Sechsjährige mit seinen Eltern auf der Couch - Zustände, die Sinan sehr belasten. Auch an seinem siebten Geburtstag ist kein Budget für eine große Feier da, doch seine Eltern bemühen sich trotz der finanziellen Sorgen ihm einen unvergesslichen Tag zu bescheren.

Der zwölfjährige Lukas leidet ebenfalls unter der Geldnot seiner Eltern. In der Schule wird er deswegen ausgegrenzt. Wiederholt kam der Teenager mit blauen Flecken nach Hause. Geändert hat sich trotz Einsatzes der Eltern nichts. Ein Taekwondo-Training könnte sein Selbstwertgefühl steigern, doch auch dafür ist das Geld zu knapp. Ausgrenzung durch Armut kennt auch Letizia aus der Nähe von Reutlingen. Ihrer Familie bleiben zum Leben nicht mal 900 Euro im Monat. Letizia wünscht sich eine bessere Zukunft. Ihr Traum ist es, medizinische Fachangestellte zu werden.

Neue Folgen "Armes Deutschland - Deine Kinder" - ab Dienstag, den 15. Oktober um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von Banijay Productions Germany GmbH. Die Folge ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar -- im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

*Quelle: Statistisches Bundesamt

Über "Armes Deutschland - Deine Kinder":

Über zwei Millionen Kinder in Deutschland sind akut von Armut bedroht - die Dunkelziffer liegt laut "Familienreport" weitaus höher. "Armes Deutschland - Deine Kinder" zeigt einen Teil der Betroffenen und lässt die Schwächsten der Gesellschaft zu Wort kommen. Die Sendung wird von Banijay Productions Germany GmbH produziert.

