Neu bei RTLZWEI: "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps": Die schönsten Immobilien der Baleareninsel

Moderatorin und Immobilienexpertin Gülcan Kamps präsentiert exklusive Immobilien auf Mallorca

Designhaus, renoviertes ehemaliges Kloster oder Villa mit Wellnesstempel im Keller - Gülcan öffnet die Türen zu echten Traumhäusern

Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Moderatorin Gülcan Kamps hat mit Mallorca ihre Lieblingsurlaubsinsel gefunden. Immobilien sind ihre Leidenschaft und in der zugehörigen Branche ist sie bestens vernetzt. Entsprechend problemlos besorgt sie für RTLZWEI die Schlüssel zu den tollsten, teuerste oder abgefahrensten Traumhäusern, die man auf der Baleareninsel finden kann. Sie öffnet die Türen zu Luxusdomizilen, von denen man sonst oft nur träumen kann. "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps" ist am 17. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Mallorca, das beliebteste Reiseziel der Deutschen, offenbart in einer neuen Sendung mit Moderatorin Gülcan Kamps seine luxuriöse Seite. In der Sendung "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps" präsentiert die 42-jährige Moderatorin eine exklusive Auswahl der spektakulärsten Immobilien der Insel und zeigt, dass "Deutschlands 17. Bundesland" weit mehr zu bieten hat als Party und Ballermann.

Immobilien und Mallorca - Gülcan Kamps liebt beides gleichermaßen und kennt die Branche wie ihre Westentasche. Es war ihr ein Leichtes, die Schlüssel zu den schönsten, teuersten und ausgefallensten Traumhäusern Mallorcas zu besorgen. In der Sendung nimmt sie die Zuschauer mit auf eine Reise zu einzigartigen Luxus-Anwesen, die durch ihre architektonische Raffinesse, eine verrückte Einrichtung, sowie extravagante und unerwartete Details beeindrucken.

Von einem Designhaus, das mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel glänzt und an ein Kreuzfahrtschiff erinnert, über ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster mit prominenter Nachbarschaft, bis hin zu einer Villa mit einem Wellnesstempel im Keller in Port Andratx - Gülcan Kamps hat Zugang zu wahrhaft königlichen Residenzen. Ein Highlight der Show: In einer der Traumvillen nächtigte einst Prinzessin Diana, was die Einzigartigkeit und den Charme dieser Immobilie unterstreicht. Mit von der Partie sind auch der "Big Brother"-Bewohner der ersten Stunde, Alex Jolig, mit seiner Ehefrau Britt, die Gülcan eine ganz besondere Immobilie zeigen, wie man sie sonst nur in Metropolen wie New York findet.

"Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps" wird von SICHTFELD Media produziert und vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.

Ausstrahlung der Sendung ist am Donnerstag, den 17. Oktober 2024 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps":

Gülcan Kamps hat sich in Deutschland als Moderatorin einen Namen gemacht. Immobilien sind Gülcans Leidenschaft und Mallorca ist ihre Herzensheimat. Jetzt gewährt sie einen Blick in die ausgefallensten Häuser der Insel. Egal ob ehemaliges Kloster oder Designhaus - Gülcan öffnet die Türen zu millionenschweren Domizilen, von denen viele nur träumen können.

