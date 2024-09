RTLZWEI

Neustart bei den Büchners: Joelina und Jada planen eine WG, Danni will wieder in die Gastronomie einsteigen

Joelina und Jada wollen nach Palma ziehen - doch dann kommt es zum Streit

Danni Büchner denkt über ein neues Standbein in der Gastronomie nach

Die erste von vier Folgen "Diese Büchners" am Mittwoch, den 25. September 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Fünf Kinder machen eine Menge Arbeit - und wenn man dazu noch eine selbstständige Businessfrau ist, ist der Trubel vorprogrammiert. Seit Jahren lebt Danni Büchner dieses Leben. Die Reality-Darstellerin hat sich einen Namen im TV gemacht, teilt ihr Leben im Internet und zieht nebenbei erfolgreich ihre Kinderschar allein groß. In vier Folgen "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" nimmt die sechsköpfige Familie die Zuschauer mit in ihren turbulenten Alltag auf Mallorca. Die erste Episode ist am 25. September 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

2015 lernte Danni Büchner bei einem Stadtfest den Mallorca-Sänger Jens Büchner kennen. Die beiden verliebten sich und Danni zog wenige Monate später mit ihren drei Kindern aus erster Ehe nach Mallorca. Das große Glück der beiden krönten im Sommer 2016 die Zwillinge Jenna und Diego, alles sah nach dem perfekten Patchwork-Glück auf der Sonneninsel aus. Doch im November 2018 erlag Jens einem Krebsleiden, seitdem kämpft sich Danni als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern durchs Leben - mit Erfolg. Aus der Hausfrau wurde eine toughe Businessfrau, die für ihre Kids alles tut. Und genau das zeigt sie auch in der RTLZWEI-Sendung. Ungeschminkt und im Schlafanzug die Zwillinge in die Schule fahren? Wieso nicht?! Nebenbei noch eine Party für Tochter Joelina schmeißen, die gerade eine Ausbildung zur Flugbegleiterin absolviert? Klar!

Die 19-jährige Jada studiert Jura in Palma und möchte ausziehen. Doch die Idee, mit ihrer großen Schwester Joelina zusammen zu ziehen, scheint schon bald in weite Ferne zu rücken, denn die beiden zoffen sich immer wieder, sehr zum Ärger von Mama Danni, die mit ihren Vermittlungsversuchen an ihre Grenzen kommt. Sohn Volkan denkt gar nicht ans Ausziehen - oder daran, eine Freundin zu finden. Dabei wünscht sich Danni auf jeden Fall Enkel. Bei Volkan stößt sie da auf taube Ohren. Die Zwillinge Jenna und Diego halten Danni ebenfalls auf Trab, denn vor allem Diegos großer Traum vom Profifußball verlangt viel von ihr ab - und die Energie des 8-Jährigen scheint unbändig zu sein. Weil Danni als Businessfrau auch nicht zu kurz kommen will, denkt sie sogar darüber nach, noch einmal in die Gastronomie einzusteigen - mutet sie sich zu viel zu oder kann sie Familie, TV-Karriere und Business auf Mallorca unter einen Hut bekommen?

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der ersten Folge am Mittwoch, dem 25. September 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Episode ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

2015 lernte Danni Büchner den Mallorca-Auswanderer Jens Büchner kennen. Er starb drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihr Leben als Fünffachmama und Geschäftsfrau.

