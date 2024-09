RTLZWEI

Neue Doku-Soap bei RTLZWEI: "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor"

Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarktes

"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor", ab 14. Oktober 2024 von montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI

Zwischen dem pulsierenden Eigelstein-Viertel und dem Kölner Hauptbahnhof befindet sich eine echte Institution: ein Supermarkt, der in Köln Kultstatus genießt. Doch was macht diesen Markt so besonders? Ganz einfach: Chef Udo, seine rund 60 Mitarbeitenden und die turbulenten, witzigen und oft überraschenden Momente des täglichen Supermarkt-Geschehens. Zu sehen ist "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" ab 14. Oktober 2024 von montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI

Seit über 27 Jahren führt Udo seinen Markt mit Herz, Humor und einer ordentlichen Portion Disziplin. Der Supermarkt-Alltag ist bunt und genauso facettenreich wie das Team, das den Laden Tag für Tag am Laufen hält. Ob Supermarkt-Mutti Brigitte, die mit ihren 78 Jahren die Salatbar fest im Griff hat, oder der leidenschaftliche Fleischfan Daniel, der gemeinsam mit Neuling Brigitta die Servicetheke leitet - hier treffen unterschiedliche Charaktere aufeinander, die eine Sache vereint: die Liebe zu ihrem Supermarkt.

Und die Herausforderungen gehen nicht aus: Von flirtenden Kunden an der Fleischtheke über defekte Rolltreppen bis hin zu speziellen Kundenwünschen - das Team meistert jede Situation souverän und charmant. Mit dabei sind auch die flinke Tanja, die sich um Molkereiprodukte kümmert, Spirituosen-Sascha und Security Ibo, die in der Getränkeabteilung alles unter Kontrolle haben. Marktleiter Metin sowie sein Stellvertreter Kugelblitz Apo, schwingen das Zepter, wenn Udo mal nicht da ist.

In der neuen Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" wird das Publikum in diesen einzigartigen Mikrokosmos entführt und erhält verschiedenste Einblicke hinter die Kulissen. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Die Zuschauer können sich auf humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente freuen, die zeigen, dass es in diesem Supermarkt niemals langweilig wird.

"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - ab Montag, den 14. Oktober, von montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

