Pretty Pink mit NEX STAGE by glo im Höhenflug: Angesagte DJ feiert epische 300. Episode ihrer Radioshow Deep Woods in einzigartiger Naturkulisse

Bad Wildbad (ots)

Pretty Pink, eine der populärsten DJs der deutschen Electronic-Szene, hat mit der 300. Folge ihrer Radioshow "Deep Woods" einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Im Rahmen des NEX STAGE by glo(TM) Projekts, das Musik Artists beim nächsten Karriereschritt supportet, feierte Pretty Pink dieses Eregnis zusammen mit glo(TM) in außergewöhnlichem Stil - und in spektakulärer Umgebung: Die Jubiläumsepisode wurde bei Sonnenuntergang auf dem Baumwipfelpfad im Schwarzwald aufgenommen. Mitten im Naturwald und auf einer Höhe von 40m fand sie den idealen Ort, um ihren atmosphärischen Sound - der durch tiefe Melodien und eine enge Naturverbundenheit geprägt ist - in einer einzigartigen Kulisse lebendig werden zu lassen.

Die von glo(TM) initiierte Plattform NEX STAGE fördert kreative Projekte und ermöglichte Musik Artist Pretty Pink die einmalige Gelegenheit, ihre 300. Episode "Deep Woods" in einer magischen Umgebung des Schwarzwalds zu realisieren - ein echtes Karrierehighlight. Schon früh war für die Musikproduzentin und DJ klar, wohin ihre Reise gehen soll: Mit 15 Jahren stand sie bereits hinter den Decks, mit 22 spielte sie auf den ersten großen Festivals. Heute ist Pretty Pink auf den größten Bühnen der Welt zu Hause - von Tomorrowland bis Lollapalooza - und immer auf der Lauer, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu erklimmen. Und genau hier setzt NEX STAGE by glo(TM) an. Das Format unterstützt Talente dabei ihre kreativen Visionen zu verwirklichen und stellt dabei ihre Plattform, Mentoren sowie technische Rahmenbedingungen für kreative, außergewöhnliche Ideen bereit. "Ich lege großen Wert auf Atmosphäre - Musik und Natur gehören für mich einfach zusammen. Besonders die Partnerschaft mit glo(TM) hat es mir ermöglicht, in dieser inspirierenden Location, dem Baumwipfelpfad, kreativ zu werden und meine Radioshow in einem ganz neuen Licht zu präsentieren. Es war eine unglaubliche Unterstützung, die mir geholfen hat, meine Vision noch klarer zu verfolgen," schwärmt Pretty Pink.

Mit ihrer wöchentlichen Radioshow "Deep Woods", ihrer eigenen Plattenfirma und Auftritten auf den größten internationalen Festivals hat sich Pretty Pink längst einen Namen gemacht. Und sie hat Bock auf mehr: "NEX STAGE hat mir gezeigt, wie kraftvoll kreative Zusammenarbeit sein kann. Die Reise hat all meine Erwartungen übertroffen."

Wie es für Pretty Pink weitergeht sowie Eindrücke ihrer spektakulären 300. Episode von "Deep Woods", können ab sofort auf dem glo(TM) Instagramkanal @glo.germany verfolgt werden.

Über Pretty Pink

Pretty Pink gehört zu den bekanntesten weiblichen DJs und Produzentinnen der deutschen EDM-Szene. Mit Auftritten auf prestigeträchtigen Bühnen wie der Mainstage des Tomorrowland, dem EDC Las Vegas und Creamfields hat sie sich fest an der Spitze der internationalen Musiklandschaft etabliert. Ihr einzigartiger Sound, der eine kraftvolle Mischung aus Melodic House, Progressive House und Techno darstellt, hat weltweit Fans begeistert. Mit ihrem Debütalbum "Born Digital" und zahlreichen erfolgreichen Releases auf ihrem eigenen Label Deep Woods hat sich Pretty Pink nicht nur als DJ, sondern auch als wegweisende Produzentin einen Namen gemacht. Ihre Radioshow "Deep Woods", die bereits über 300 Folgen umfasst, läuft auf internationalen Stationen und bringt regelmäßig neue, atmosphärische Sets an den Start, die perfekt ihre Verbindung zur Natur widerspiegeln.

Über glo(TM)

Der Heater glo(TM) steht für innovatives Design, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo(TM) Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo(TM) ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.

Mehr unter: discoverglo.com

