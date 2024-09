British American Tobacco (Germany) GmbH

Kombination von Wissenschaft und Innovation ist entscheidend für eine rauchfreie Welt

Konzept der Risikoreduzierung - bei dem Raucher*innen, die sonst weiterrauchen würden, dazu ermutigt werden, vollständig auf weniger risikoreiche Alternativen umzusteigen - ist der schnellste Weg zu einer rauchfreien Welt

Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT, spricht über neueste Ergebnisse der wissenschaftlichen Bewertung rauchloser Tabak- und Nikotinprodukte

BAT plädiert für faktenbasierte Diskussionen und gesellschaftsübergreifende Lösungen, um "A Better TomorrowTM" zu gestalten

BAT befindet sich in einer Transformation mit einem klaren Unternehmenszweck: "A Better Tomorrow(TM)" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Die Wissenschaft ist die treibende Kraft hinter der Transformation von BAT in ein überwiegend rauchfreies Unternehmen bis 2035.

Im Rahmen der diesjährigen InterTabac, der weltgrößten Messe für Tabakwaren und Raucherbedarf, beantwortete Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT, wichtige Fragen rund um Transformation, Wissenschaft und Innovation.

Ein Begriff, der immer wieder fällt, ist Tobacco Harm Reduction (THR), auf Deutsch: Risikoreduzierung für Rauchende. Woher kommt dieser Begriff und was versteht man darunter?

THR wurde erstmals vom Institute of Medicine in den USA beschrieben[1] und beinhaltet die vollständige Umstellung erwachsener Raucher*innen, die ansonsten weiterhin brennbare Tabakerzeugnisse wie Zigaretten rauchen würden, auf rauchlose Produkte mit geringerem Risikoprofil+.

Wie lässt sich der Erfolg von THR definieren und worauf fußt er?

Der Erfolg von THR lässt sich anhand einer Gleichung definieren: Je mehr erwachsene Raucher*innen auf Produkte mit geringerem Risikoprofil+ umsteigen, desto größer ist die Risikoreduzierung für Rauchende.[2] Eine höhere Verfügbarkeit von Produkten mit geringerem Risikoprofil wird diese Wirkung zudem positiv beeinflussen.

Was sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Risikoreduzierung für Rauchende?

Die wissenschaftliche Untermauerung und der Austausch hierzu sind ein wesentlicher Bestandteil von THR. Es gibt nach wie vor weitverbreitete Fehleinschätzungen über Nikotin und das Risikoprofil von rauchlosen Produkten im Vergleich zu Zigaretten. Sie halten viele Raucher*innen, die nicht aufhören wollen, von einem Umstieg ab. Die Wissenschaft ist eindeutig: Verantwortungsvoll hergestellte rauchfreie Tabak- und Nikotinprodukte haben ein wesentlich günstigeres Risikoprofil als das Rauchen. Es sind die bei der Verbrennung des Tabaks freigesetzten Schadstoffe, die die mit dem Rauchen verbundenen Schäden verursachen.

Wie findet eine wissenschaftliche Bewertung statt?

Wir verwenden einen von Experten begutachteten ("peer-reviewed") wissenschaftlichen Bewertungsrahmen, um Emissionen, Exposition und Risiken unserer Produkte im Vergleich zum Rauchen von Zigaretten zu bewerten. So entstehen ein umfassende Reihe wissenschaftlicher Erkenntnisse und ein ganzheitlicheres Bild unserer Produkte. Wir wollen verstehen, wie das Produkt funktioniert, wie sich das Produkt auf ein Individuum auswirken kann, wie sich das Produkt auf die Bevölkerung auswirken kann und welche Auswirkungen sich im Laufe der Zeit ergeben können.

Gibt es Länder, in denen rauchfreie Produkte bereits über einen längeren Zeitraum genutzt wurden? Welche Erkenntnisse gibt es daraus?

Ja, die gibt es. In Schweden beispielsweise wurde das Rauchen weitgehend durch orale Tabakprodukte ersetzt, was in den letzten 70 Jahren zu den niedrigsten Raucherquoten Europas geführt hat. In Schweden liegt sie derzeit bei 5,6 Prozent im Vergleich zum EU-Durchschnitt im Jahr 2023 von 23 Prozent. Infolgedessen gibt es in Schweden auch die niedrigste Lungenkrebssterblichkeit in Europa. Sie liegt bei 29,1 Todesfällen pro 100.000 Menschen im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 66,7 Todesfällen pro 100.000 Menschen.[3]

Welche Rolle spielen Innovationen?

Die Welt verändert sich mit beispielloser Geschwindigkeit, und mit ihr die Bedürfnisse der Konsument*innen. Innovation ist fest in unserer Strategie verankert und die treibende Kraft unseres Multi-Category-Ansatzes. Wenn wir erreichen wollen, dass Raucherinnern und Raucher auf ihre herkömmliche Zigarette verzichten, ist ein vielfältiges Angebot an rauchfreien Produkten, die den unterschiedlichen Vorlieben der Verbraucher gerecht werden, von grundlegender Bedeutung - bei den Kategorien wie E-Zigaretten, Erhitzern und tabakfreien Nikotinbeuteln sowie bei den Aromen. Wir haben uns der Innovation in allen Bereichen des Unternehmens verschrieben und glauben, dass Erfolg und Langlebigkeit durch eine wissenschaftsbasierte Transformation mit dem Ziel "A Better Tomorrow(TM)" erreicht werden.

BAT plädiert für faktenbasierte Diskussionen und gesellschaftsübergreifende Lösungen, um "A Better TomorrowTM" zu gestalten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wir haben die Chance, eine neue, rauchfreie Welt zu schaffen, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem festen Bekenntnis zur öffentlichen Gesundheit beruht. Die Lösungen sind heute verfügbar. Alles, was erforderlich ist, ist, dass die relevanten Interessengruppen zusammenarbeiten, um der Risikoreduzierung für Rauchende und dem Wohlergehen von Millionen von Menschen weltweit Priorität einzuräumen.

+ Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte sind nicht risikofrei und machen abhängig.

Über Dr. Mark Forster

Dr. Mark Forster arbeitet als Principal Scientist im Team für Biowissenschaften von BAT auf dem F&E-Campus in Southampton, Großbritannien. Er leitet die Zusammenstellung und Aufbereitung wissenschaftlicher Informationen über die nicht brennbaren Produkte von BAT für interne und externe Interessengruppen.

Dr. Forster ist seit 14 Jahren bei BAT tätig und hatte verschiedene Funktionen im Bereich Wissenschaft und Innovation für die nicht brennbaren Produkte von BAT inne. Er hat einen Doktortitel in organischer Chemie.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, "A Better Tomorrow(TM)" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Dies unterstreichen wir durch unser Bestreben, dass bis 2030 50 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte konsumieren.

BAT beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 27,28 Milliarden GBP mit einem bereinigten operativen Gewinn von 12,46 Milliarden GBP.

Aktuell nutzen 26,4 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, auf die im ersten Halbjahr 2024 17,9 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Wir sind entschlossen, uns zu einem überwiegend rauchfreien Unternehmen zu entwickeln, und haben uns das Ziel gesetzt, bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an rauchfreien Nikotin- und Tabakprodukten. Dazu zählen unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Diese Produkte der neuen Kategorien erzielen seit ihrer Einführung vor einem Jahrzehnt mittlerweile einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden GBP.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. aufzuhören. Um zum Aufbau einer rauchfreien Welt beizutragen, ermutigt BAT diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, dazu, vollständig auf unsere nicht brennbaren Alternativen umzusteigen - diese machen abhängig und sind nicht risikofrei.

Wir reduzieren zudem unseren Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessern die Existenzgrundlagen der Farmer und verwirklichen unser Klimaziel: Net Zero bis zum Jahr 2050 in unserer gesamten Wertschöpfungskette.

