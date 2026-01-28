PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Wochenarbeitszeit ist kein Freibrief für Ausbeutung

Straubing (ots)

Dass die Regierung flankierend unter anderem Überstundenzuschläge steuerfrei stellen möchte, ist auch kein Nachteil - zumindest für jene, die solche Zuschläge erhalten. Letztlich geht es um eine Flexibilisierung und eine Anpassung des Erlaubten an die Anforderungen des jeweiligen Jobs, nicht um einen Zwang zu immer längeren Arbeitstagen. Dazu gehört aber auch, dass die Arbeitszeiten und Pausen genau erfasst werden: Die neuen Regeln dürfen kein Freibrief für Ausbeutung sein. (...) Die Abkehr vom Acht-Stunden-Tag ist letztlich die andere Seite der geschmähten "Lifestyle-Teilzeit": Jeder sollte nach seiner Façon arbeiten können - wenn er es denn will.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

