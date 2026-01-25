PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Grünen müssen sich klar werden, wer und was sie künftig sein wollen

Straubing (ots)

Sind diese Grünen noch zu retten? Nur, wenn sie sich schnell klar werden, wer und was sie künftig sein wollen. Links, wo sich die Linkspartei immer breiter macht, führt der Weg unweigerlich in die Nische. In der Mitte dagegen verspricht der Ansatz Erfolg, für den Kretschmann und Özdemir im Auto- und Industrieland Baden-Württemberg stehen. Die betonen zwar einerseits selbstbewusst den grünen Markenkern, wonach sich Deutschland eine Marktwirtschaft ohne Ökologie nicht leisten kann. Gleichzeitig aber räumen sie ein, was viele in ihrer Partei offenbar noch immer nicht begriffen haben: dass sich Deutschland ohne eine starke Marktwirtschaft auch keine Ökologie leisten kann. Und ein Klimaschutz, der zum Abbau von Industrie-Arbeitsplätzen führt, nur die extremen Kräfte stärkt.

  • 25.01.2026 – 17:53

    Die USA sind gefährlich nah an autoritären Praktiken

    Straubing (ots) - Es ist erschreckend, wie sehr sich die USA seit der erneuten Amtsübernahme Trumps und seiner Maga-Entourage verändert haben. Der Einsatz seiner ICE-Prätorianer trifft das Selbstverständnis der Nation ins Mark. Ist das schon Faschismus? Der Begriff ist groß, aber wer ihn jetzt reflexhaft als Übertreibung abtut, macht es sich zu einfach. Wenn ein Präsident eine Region und die demokratischen ...

  • 22.01.2026 – 16:52

    Glaubwürdigkeit der Grünen ist angekratzt

    Straubing (ots) - Auch am Tag nach der Abstimmung, mit der die Völkervertretung das Mercosur-Abkommen an den Europäischen Gerichtshof verwiesen hat, sind die Erschütterungen groß. (...) Am Mittwoch haben Grüne (...) mit den Links- und Rechtsaußen-Parteien gestimmt, darunter die AfD. (...) Nun versucht sich die Berliner Grünen-Spitze in Schadensbegrenzung. Von Zufallsmehrheiten ist die Rede, die man nicht gesucht ...

  • 22.01.2026 – 16:50

    Trump hält uns den Spiegel vor

    Straubing (ots) - Wirtschaftlich sind wir ein Konkurrent der Vereinigten Staaten, aber sicherheitspolitisch immer noch ein Trittbrettfahrer. Für unsere moralische Sicht auf die Weltpolitik wollen wir keinen Preis bezahlen. Trump zeigt sein unangenehmes Gesicht, aber damit hält er uns den Spiegel vor. Einfach wegsehen macht das Bild nicht schöner. (...) Trumps Immobilien-Rhetorik zieht die Sache zwar ins Lächerliche und die militärische Drohung scheint vorerst vom Tisch ...

