Die Grünen müssen sich klar werden, wer und was sie künftig sein wollen

Sind diese Grünen noch zu retten? Nur, wenn sie sich schnell klar werden, wer und was sie künftig sein wollen. Links, wo sich die Linkspartei immer breiter macht, führt der Weg unweigerlich in die Nische. In der Mitte dagegen verspricht der Ansatz Erfolg, für den Kretschmann und Özdemir im Auto- und Industrieland Baden-Württemberg stehen. Die betonen zwar einerseits selbstbewusst den grünen Markenkern, wonach sich Deutschland eine Marktwirtschaft ohne Ökologie nicht leisten kann. Gleichzeitig aber räumen sie ein, was viele in ihrer Partei offenbar noch immer nicht begriffen haben: dass sich Deutschland ohne eine starke Marktwirtschaft auch keine Ökologie leisten kann. Und ein Klimaschutz, der zum Abbau von Industrie-Arbeitsplätzen führt, nur die extremen Kräfte stärkt.

