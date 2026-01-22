Straubinger Tagblatt

Glaubwürdigkeit der Grünen ist angekratzt

Straubing (ots)

Auch am Tag nach der Abstimmung, mit der die Völkervertretung das Mercosur-Abkommen an den Europäischen Gerichtshof verwiesen hat, sind die Erschütterungen groß. (...) Am Mittwoch haben Grüne (...) mit den Links- und Rechtsaußen-Parteien gestimmt, darunter die AfD. (...) Nun versucht sich die Berliner Grünen-Spitze in Schadensbegrenzung. Von Zufallsmehrheiten ist die Rede, die man nicht gesucht habe. Doch diese Argumentation überzeugt nicht. Die Grünen haben eine Menge moralisches und europa- und wirtschaftspolitisches Kapital verspielt, ihre Glaubwürdigkeit ist angekratzt.

