Straubinger Tagblatt

Weltwirtschaftsforum - Die alarmierende Botschaft des US-Präsidenten

Straubing (ots)

Der Präsident untermauert den angeblichen Anspruch der USA auf das völkerrechtlich zu Dänemark gehörende Territorium mit einer Frage: "Wer würde (nur) gepachtetes Land verteidigen?" Heißt: Die Vereinigten Staaten müssen Grönland real in Besitz nehmen, um es verteidigen zu können. Und zu wollen. Was heißt das aber für andere Nationen, wenn die USA Sicherheit an Landbesitz knüpfen? Können sich Nato-Partner darauf verlassen, dass die USA ihnen im Fall eines militärischen Angriffs zur Hilfe eilen? Nach Donald Trumps Davos-Auftritt noch weniger als zuvor.

