DAZN bietet die Bundesliga Konferenz ohne extra Kosten in allen Paketen an - mit neuem Early-Bird-Angebot schon ab 9,99 EUR

Ab August wird DAZN mehr Bundesliga-Live-Berichterstattung als je zuvor zeigen

Nur DAZN wird jeden Samstag von 14:30 bis 18:30 Uhr die legendäre Bundesliga Konferenz für alle Fans live übertragen

DAZN macht die Konferenz für alle Neu- und Bestandskunden verfügbar: Die Bundesliga Konferenz ist ab sofort in allen DAZN-Paketen enthalten - ohne extra Kosten

Alle DAZN-Pakete bleiben im Preis unverändert im Vergleich zur Vorsaison

Das neue 'Super Sports'-Paket inklusive Bundesliga Konferenz, der FIFA Klub-WM, den besten internationalen Fußball-Ligen und mehr - jetzt schon ab 9,99 EUR als Early-Bird-Angebot

Zusätzlich: DAZN zeigt ab der kommenden Saison ALLE Bundesliga-Spiele des Spieltags direkt nach Abpfiff, beginnend am Freitagabend und einschließlich des Spitzenspiels am Samstag - als Highlights und im Re-Live in voller Länge

Das ultimative Live-Sport-Erlebnis: Die Top-Spiele der Bundesliga und UEFA Champions League auf DAZN - jetzt neu in HDR und mit Dolby 5.1 Sound

Der beste Fußball gehört DAZN: Nur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag mit Bundesliga, UEFA Champions League, FIFA Klub-WM, LALIGA, Serie A, Ligue 1 und mehr - alles an einem Ort, nur auf DAZN

Die Bundesliga Konferenz ist für alle Fans ab sofort in allen DAZN-Paketen inklusive! Zur neuen Saison erweitert DAZN sein Bundesliga-Angebot und nimmt erstmals die legendäre Konferenz am Samstagnachmittag neu ins Programm auf. Jeden Samstag begleitet DAZN die Fans von 14:30 bis 18:30 Uhr live aus dem Stadion, mit Emotionen direkt von der Grasnarbe - für ein unvergleichliches Konferenz-Erlebnis.

Gleichzeitig ist die Konferenz ab sofort fester Bestandteil ALLER Pakete im DAZN-Angebot - und das ohne Aufpreis, sowohl für Bestandskunden als auch für Neuabonnenten. Damit ist die Bundesliga Konferenz erstmals auf DAZN zu sehen und zugleich so breit und leicht zugänglich wie nie zuvor.

Das neue 'Super Sports'-Paket inklusive Bundesliga Konferenz, dem besten internationalen Fußball und mehr - als Early-Bird-Angebot jetzt für alle Fans schon ab 9,99 EUR

Es wird noch besser: Passend zur Integration der Konferenz bietet DAZN jetzt ein neues 'Super Sports'-Paket an, als besonders attraktives Angebot für diejenigen, die zuerst ein Abo abschließen: Mit 'Super Sports' erhalten Fans Zugang zur Bundesliga Konferenz, den Highlights ALLER Bundesliga-Spiele und ALLE Bundesliga-Spiele im Re-Live direkt nach Abpfiff, regulär ab 19,99 EUR im Monat und aktuell im befristeten Angebot bereits ab 9,99 EUR pro Monat für die ersten, die abonnieren. Zusätzlich gibt es mit 'Super Sports' die FIFA Klub-WM 2025 und die UEFA Nations League Finals 2025 sowie die besten internationalen Top-Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1, Spitzensport aus der NFL, UFC, Boxen, PDC Darts und viel mehr.

Natürlich ist die Konferenz auch ohne Aufpreis im Paket 'Unlimited' inklusive. Mit diesem Paket erhalten Abonnenten wie gewohnt auch weiterhin alle Inhalte aus 'Super Sports', plus alle Bundesliga-Spiele am Sonntag und über 90% der UEFA Champions League live und exklusiv.

DAZN zeigt ab der kommenden Saison alle Bundesliga-Spiele des Spieltags direkt nach Abpfiff, als Highlights und im Re-Live in voller Länge, beginnend am Freitag und inklusive des Top-Spiels am Samstag

Damit nicht genug, denn auch wer mal ein Spiel verpasst hat, ist auf DAZN ab der kommenden Saison noch besser aufgehoben als zuvor. Nur DAZN wird ALLE Bundesliga-Spiele jedes Spieltags (Freitagabend, der komplette Samstag inkl. Abendspiel und alle Spiele am Sonntag) und dazu die UEFA Champions League on-demand direkt nach Abpfiff in der App zur Verfügung stellen - als Highlight-Clips und in voller Länge im Re-Live.

Das ultimative Live-Sport-Erlebnis: Die Top-Spiele der Bundesliga und UEFA Champions League auf DAZN ab sofort auch in HDR, mit Dolby 5.1 Sound und inkl. Statistiken, Ergebnissen und News

Auch neben Highlights und Re-Lives in voller Länge erhalten Fußball-Fans mit DAZN alles, was sie brauchen, in einer App: News, Statistiken, In-Game-Clips und mehr - ebenfalls inklusive in allen Paketen. Und mit dem neuen Paket 'Unlimited Plus' gibt es, zusammen mit einem zweiten parallelen Stream, auch in Sachen Bild- und Tonqualität ein Upgrade: Erstmals überträgt DAZN jede Woche die Top-Spiele der Bundesliga und UEFA Champions League in Kino-Qualität mit HDR-Auflösung und Dolby 5.1 Sound.

Der beste Fußball gehört DAZN: Nur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag mit Bundesliga, UEFA Champions League und noch mehr internationalem Spitzenfußball

Nur mit DAZN ist jeder Tag Spieltag: Am Samstag mit der legendären Bundesliga Konferenz live mit bis zu fünf Spielen gleichzeitig. Sonntags mit allen Bundesliga-Spielen live und exklusiv. Dienstags und mittwochs mit der UEFA Champions League - über 90% aller Spiele pro Saison live und exklusiv. Und dazu jeden Tag internationaler Spitzenfußball mit der FIFA Klub-WM, LALIGA, Serie A, Ligue 1 und mehr - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

Diesen Sommer Non-Stop-Fußball auf DAZN: UEFA Nations League und FIFA Klub-WM

Und bevor die Konferenz auf DAZN startet, gibt es keine Sommerpause auf DAZN. Ab übermorgen zeigt DAZN alle Spiele der UEFA Nations League Finals - inklusive der Spiele von Deutschland! Ab dem 14. Juni steht mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) das Fußball-Highlight des Jahres an. Und im August kehrt dann endlich die Bundesliga zurück, erstmals inkl. der legendären Konferenz und aller Sonntagsspiele live - exklusiv auf DAZN.

UEFA Nations League Finals vom 04. bis 08. Juni

vom 04. bis 08. Juni FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) vom 14. Juni bis 13. Juli

vom 14. Juni bis 13. Juli Start der Bundesliga-Saison 2025/26 ab dem 22. August inklusive der Samstagskonferenz auf DAZN

