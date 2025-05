DAZN

DAZN präsentiert das Team für die Bundesliga-Konferenz: Ab der kommenden Saison erstmals nur auf DAZN

München

DAZN ist die Heimat der Bundesliga: Ab der Saison 2025/26 überträgt nur DAZN die beliebte Samstags-Konferenz sowie alle Spiele am Bundesliga-Sonntag

Das Kommentator:innen-Team für die neue Konferenz steht: dabei sind unter anderem DAZN All-Stars, Homegrown Talents und neue, markante Stimmen

Mit Jan Platte und Marco Hagemann prägen zwei der Top-Kommentatoren Deutschlands und DAZN-Urgesteine die neue Konferenz - ergänzt durch die Homegrown-Talente Max Siebald, Freddy Harder und Mario Rieker

Neue und bekannte Stimmen bei DAZN: Robby Hunke mit unverkennbarem Stil und Konferenz-Veteran Oliver Forster als eine der markantesten Stimmen des deutschen Fußballs - und Florian Malburg, bekannt aus der Icon League

Bekannte DAZN-Gesichter wie Laura Wontorra, Sami Khedira und Daniel Herzog begleiten die Konferenz

Alle Highlights und alle Spiele, inklusive des Freitagsspiels und des Topspiels am Samstagabend, in voller Länge im Re-Live direkt nach Abpfiff

Der neue DAZN Bundesliga-Samstag mit der Bundesliga-Konferenz und den Highlights aus allen Spielen ab 14:30 Uhr live- jede Woche aus einem anderen Stadion

Der beste Fußball-Sommer aller Zeiten nur auf DAZN: Im Mai mit dem Saisonfinale in der UEFA Champions League, mit der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen. Im Juni und Juli folgen die UEFA Nations League Finals sowie die FIFA Klub-WM 2025. Und schließlich kehrt im August die Bundesliga zurück - erstmals inklusive der legendären Konferenz nur auf DAZN

Wenn am ersten Spieltag der neuen Saison zum allerersten Mal die legendäre Bundesliga-Konferenz live auf DAZN läuft, werden einige der bekanntesten, beliebtesten und markantesten Fußballstimmen Deutschlands am Mikrofon zu hören sein. Das Kommentatoren-Roster für das neue Konferenz-Format auf DAZN steht - und Fans dürfen sich auf geballte Expertise und pure Emotionen freuen.

All-Stars, Homegrown-Talents und neue Stimmen: die Bundesliga-Konferenz nur auf DAZN

Mit Jan Platte und Marco Hagemann gehören zwei absolute Top-Kommentatoren Deutschlands und Stimmen der ersten Stunde von DAZN zum festen Kern der neuen Bundesliga-Konferenz. Beide begleiten seit Jahren die Bundesliga und den internationalen Spitzenfußball mit Leidenschaft - und werden auch in der neuen Konferenz zu hören sein.

Ebenfalls mit dabei: Die drei Homegrown-Talents Max Siebald, Freddy Harder und Mario Rieker, die sich über Jahre hinweg in Bundesliga und internationalen Wettbewerben bewährt haben und nun ihre Expertise auf die große Konferenzbühne bringen. Ergänzt wird das Team durch den prominenten Neuzugang Robby Hunke - ein vielseitiger Kommentator mit einzigartigem Stil, der zuletzt die jüngere Generation bei der Baller League begeisterte - sowie Konferenz-Legende mit Oliver Forster, der sicherlich eine der prägnantesten Fußballstimmen des Landes besitzt.

Abgerundet wird das Konferenz-Team hinter den Mikros durch Tom Kirsten, Maximilian Gross, David Ploch, Lukas Schönmüller, Michael Born, Nico Seepe, Marcel Seufert, Christina Rann, sowie durch den zweiten Neuzugang Florian Malburg. Malburg ist durch die Icon League bekannt und insbesondere bei der Gen Z beliebt und zahlt somit, neben Robby Hunke, auch auf die junge Zielgruppe ein.

Programmchef Michael Bracher: "Die Bundesliga-Konferenz ist ein echtes Kultformat - und wir sind stolz, ihr ab der kommenden Saison auf DAZN ein neues Zuhause geben zu dürfen. Unser Ziel war es, ein Kommentator:innen-Team zusammenzustellen, das Kompetenz, Vielfalt und Leidenschaft vereint. Mit dieser Besetzung bieten wir den Fans nicht nur vertraute Stimmen, sondern auch neue Perspektiven. Diese Konferenz wird nicht einfach nur anders - sie wird noch besser, also typisch DAZN."

Neben den Kommentator:innen werden bekannte DAZN-Gesichter wie Laura Wontorra, Sami Khedira und Daniel Herzog fester Bestandteil der neuen Konferenz sein.

Die neue Bundesliga-Konferenz nur auf DAZN: Immer samstags ab 14:30 Uhr

Mit der Übernahme der Rechte an der Bundesliga-Konferenz schlägt DAZN ein neues Kapitel im deutschen Fußball auf. Denn nur DAZN zeigt ab der Saison 2025/26 die Bundesliga-Konferenz jeden Samstag live sowie alle Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv.

Der neue Bundesliga-Samstag auf DAZN beginnt bereits um 14:30 Uhr - live aus dem Stadion, ganz nach dem Prinzip: "Unser Studio ist das Stadion". Moderation und Experten melden sich direkt vom Spielfeldrand - jede Woche aus einem anderen Bundesliga-Stadion. Der Ball rollt ab 15:30 Uhr, wenn das neue Herz der Bundesliga-Konferenz live auf DAZN zu schlagen beginnt - mit schnellen Schalten, Live-Emotionen und jeder entscheidenden Szene in Echtzeit.

Alle Highlights und alle Spiele, inkl. Freitag- und Samstagabend, direkt nach Abpfiff im Re-Live abrufbar

Ebenfalls neu ab der kommenden Saison: Auf DAZN sind dann nicht nur wie bisher die Sonntagsspiele der Bundesliga live und im Re-Live zu sehen und eben neu die Bundesliga-Konferenz am Samstag, sondern auch die Highlights aller Bundesligaspiele - inklusive des Freitagsspiels, der Samstagseinzelspiele und des Topspiels am Samstagabend - direkt nach Abpfiff auf Abruf verfügbar. So verpassen Fans kein Spiel mehr und können die komplette Bundesliga jederzeit flexibel auf DAZN erleben. Unterstützt wird die Bundesliga-Berichterstattung künftig auch weiterhin von Michael Ballack. Der frühere Nationalmannschaftskapitän und langjährige Bundesliga-Profi wird ausgewählte Spiele als Experte begleiten und seine fundierte Analyse einbringen.

Ein Fußballsommer wie nie zuvor mit UEFA Nations League und FIFA Klub WM - nur auf DAZN

Doch der Start der Bundesliga-Konferenz auf DAZN ist nur eines von vielen Highlights in einem Sommer voller Spitzenfußball. Los geht es bereits Ende Mai:

Am 24. Mai startet DAZN mit dem Finale der UEFA Women's Champions League , gefolgt vom Königsklassen-Finale der UEFA Champions League am 31. Mai

, gefolgt vom Königsklassen-Finale der UEFA Champions League am 31. Mai Nur vier Tage später: Die UEFA Nations League Finals 2025 - mit allen Spielen live, inklusive der deutschen Partien in München und Stuttgart

- mit allen Spielen live, inklusive der deutschen Partien in München und Stuttgart Vom 14. Juni bis 13. Juli erleben Fans die erste Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 - alle Spiele live und kostenlos auf DAZN

DAZN ist die Heimat des Fußballs. Nur auf DAZN sehen Fans die besten Wettbewerbe an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025, die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und die LIV Golf Tour oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

