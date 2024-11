CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Infektschutz in der Erkältungszeit

Mit der richtigen Mund- und Rachenpflege frühzeitig vor Erregern schützen

Die Erkältungssaison ist bereits in vollem Gange: Überall verschnupfte und hustende Menschen, egal wohin das Auge blickt. Die Angst vor Ansteckung ist groß: Wer möchte schon mehrere Tage mit einer kräftezehrenden Erkältung und ihren unangenehmen Beschwerden verbringen? Niemand. Um sich vor den überall lauernden Viren und Bakterien zu schützen, helfen Abstand und ein starkes Immunsystem. Auch Masken kommen in diesem Winter wieder häufig zum Einsatz, überall da wo es eng wird wie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Wartezimmern. Zusätzlich kann die tägliche Pflege zum Schutz der Schleimhaut im Mund- und Rachenraum - dem "Einfallstor für Krankmacher" - mit pflanzlichen Mundsprays sinnvoll sein. So lässt sich die Zahl der Krankheitserreger bereits beim Eindringen in den Körper reduzieren. Zur Pflege bei entzündlichen und infektiösen Reizungen des Mund- und Rachenraumes kann z. B. ein pflanzliches Spray mit Myrrhe (REPHA-OS*) verwendet werden. Es befeuchtet die strapazierten Schleimhäute und wirkt außerdem kühlend und erfrischend z. B. gegen Mundgeruch.

"Infektionsschutz beginnt im Mund", erklärt der Virologe Dr. med. Dieter Hoffmann, Technische Universität München. Daher lautet sein allgemeiner Rat für die Erkältungssaison: "Im Alltag, wenn man sich unter vielen Menschen bewegt, z. B. während der S-Bahnfahrt oder in Kaufhäusern empfehle ich, davor, währenddessen und idealerweise danach am besten ein paar Sprühstöße eines Mundsprays zu nehmen."

Das pflegende Spray auf Basis ätherischer Öle und weiteren etablierten Arzneipflanzen, wie Myrrhe und Blutwurz, stabilisiert die Mundflora und befeuchtet die Schleimhäute. Das ist wichtig, um gegen Infektionen gewappnet zu sein. Das Mundspray mit Myrrhe passt in jede Hand- und Jackentasche und ist aufgrund seiner wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkung zur täglichen und langfristigen Anwendung geeignet. Mit seinem verlängerten Sprühkopf können auch schwer zugängliche Stellen im Mund- und Rachenraum leicht und zielgenau erreicht werden. Anwender profitieren außerdem von der besonderen pflanzlichen Zusammensetzung frei von Chlorhexidin: So sind Zahnverfärbungen nicht zu erwarten.

Die sieben verschiedenen Inhaltsstoffe sorgen für ein sofortiges Frischegefühl im Mund und zeigen unter anderem antibakterielle, antivirale, entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Effekte [1-8], die sich gegenseitig ergänzen. Die antibakteriellen Effekte der Multi-Pflanzenkraft richten sich dabei nicht nur direkt gegen das Wachstum krankmachender Mundbakterien, sondern können außerdem spezielle Schutzmechanismen der Krankheitserreger (sogenannte "Biofilme") überwinden [7,8].

Doppelt gerüstet für die Erkältungssaison:

Mundspray mit antiinfektivem pflanzlichem Arzneimittel kombinieren

In der Infektsaison können ergänzend zum Mundspray Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (in ANGOCIN® Anti-Infekt N) zum Einsatz kommen. Sie wirken entzündungshemmend [9-12] sowie gegen Viren [13-15] und Bakterien [16-18]. So wird eine Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der Nebenhöhlen und Bronchien erzielt, eine Bekämpfung der Erreger ermöglicht und sogar eventuellen bakteriellen Superinfektionen entgegengewirkt. Studien belegen zum Beispiel, dass das pflanzliche Arzneimittel die typischen Symptome einer Bronchitis sowie Rhinosinusitis lindert [19,20] und bei längerfristiger Einnahme das Risiko für eine erneute Erkältung um etwa 50 Prozent reduziert [21].

ANGOCIN® Anti-Infekt N

Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.

