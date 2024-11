CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Verschleppte Bronchitis - die unterschätzte Gefahr

"Husten, wir haben ein Problem" - bei Erkältungssymptomen frühzeitig Senföle einsetzen

Die Erkältungssaison ist bereits in vollem Gange - an jeder Ecke Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Oft wird die Bagatellerkrankung nicht ernst genommen, doch Vorsicht: Aus einer verschleppten Erkältung können sich ernsthafte Folgeerkrankungen wie eine Lungen- oder sogar Herzmuskelentzündung entwickeln. Um Komplikationen bereits frühzeitig entgegenzuwirken, sollten bei den ersten Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion pflanzliche Arzneimittel wie die einzigartige Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN® Anti-Infekt N) eingesetzt werden. Die darin enthaltenen Senföle wirken entzündungshemmend [1-6], antiviral [7-9] sowie antibakteriell [10-14]. "Frühzeitig eingesetzt können Phytotherapeutika das Krankheitsgeschehen positiv beeinflussen und häufig die Krankheitsdauer verkürzen", sagt Dr. med. Christoph-Daniel Hohmann, Arzt für Integrative Medizin, Traunstein. Eine klinische Studie aus Deutschland belegt, dass sich unter Einnahme des pflanzlichen Arzneimittels bereits nach drei Behandlungstagen typische Bronchitissymptome im Vergleich zu Placebo deutlich besserten [15]. Aktuelle Daten belegen zudem, dass unter Einnahme der Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich das Risiko für eine wiederkehrende Bronchitis sowie das Ausbilden einer chronischen Bronchitis im Vergleich zu anderen Standardtherapien signifikant reduziert werden [16].

Die akute Bronchitis zählt zu den häufigsten Krankheiten überhaupt. Von 100.000 Einwohnern erkranken wöchentlich rund 80 Patienten daran, in den Wintermonaten bis zu doppelt so viele [17]. Männer und Frauen sind etwa gleich häufig betroffen, besonders oft leiden Kinder und Jugendliche darunter. Die Viruserkrankung geht meistens mit einer Entzündung der oberen Atemwege (Nasen- und Rachenraum) einher. Antibiotika helfen hier nicht, diese Mittel wirken nur gegen Bakterien. In den meisten Fällen kann eine akute Bronchitis symptomatisch therapiert werden und verläuft ohne weitere Komplikationen. Mitunter kann der Körper jedoch so stark geschwächt sein, dass die Erkrankung nicht richtig abheilt. Dann kommt häufig noch eine bakterielle Zusatzinfektion hinzu (sog. Superinfektion; lat. "super" für "oben auf"). Im weiteren Verlauf einer solchen verschleppten Bronchitis können sich Bakterien in unserem Organismus weiter ausbreiten und eine Lungenentzündung verursachen oder sogar das Herz befallen. In Folge kann sich eine lebensbedrohliche Herzmuskelentzündung entwickeln.

Mit 3fach-Wirkung gegen Erkältungen - Senföle wirken antientzündlich, antiviral und antibakteriell

"Obwohl die akute Bronchitis in etwa 90 % der Fälle durch Viren verursacht wird, werden bei dieser Erkrankung noch immer zu häufig Antibiotika verwendet", erklärt Hohmann. Erst wenn sich eine bakterielle Superinfektion dazugesellt, wird die Einnahme dieser chemisch-synthetischen Medikamente erforderlich. "Werden bei Erkältungskrankheiten von Beginn an effektive pflanzliche Arzneimittel eingesetzt, können Komplikationen häufig vermieden werden", so Hohmann weiter. Die Kombination aus Senfölen von Kapuzinerkresse und Meerrettich kann aufgrund entzündungshemmender Effekte [1-6] die entzündlichen Beschwerden in Bronchien und Nebenhöhlen lindern. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen zudem, dass die Kombination nicht nur gegen Viren [7-9], sondern auch gegen Bakterien [10-14] wirkt. Durch diesen Dreifach-Effekt können Erkältungskrankheiten mit dem pflanzlichen Arzneimittel umfassend behandelt werden.

Gut gewappnet durch die Erkältungssaison

Bis zu fünf Erkältungen im Jahr gelten bei Erwachsenen als normal, Kinder erkranken bis zu achtmal. Gerade häufige akute Atemwegsinfektionen können eine enorme Belastung darstellen: Sie schwächen den Körper, verlängern Krankheitsphasen und beeinträchtigen den Alltag - beruflich wie privat. Betroffene fühlen sich dadurch oft langfristig eingeschränkt. Eine klinische Studie aus Deutschland belegt, dass die Senfölkombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN® Anti-Infekt N) auch bei häufig wiederkehrenden Infektionen der Atemwege empfehlenswert ist. Patienten, die während der Erkältungssaison in einem Untersuchungszeitraum über zwölf Wochen das pflanzliche Arzneimittel einnahmen, erkälteten sich um fast 50 Prozent weniger häufig als solche Patienten, die Placebo erhielten [18]. Eine weitere klinische Studie bestätigt, dass das Arzneimittel die Beschwerden einer Entzündung von Nasenschleimhaut und -nebenhöhlen (Rhinosinusitis) zwei Tage schneller reduziert als Placebo [19].

