CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Immer wieder Durchfall, Krämpfe, Blähungen und keine Ahnung, wer wirklich helfen kann?

Kein Grund zur Verzweiflung - jetzt gibt es Hilfe!

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Immer wieder Durchfall, Krämpfe oder Blähungen und keine Besserung in Sicht - bei vielen Betroffenen dauert es oft Jahre, bis die richtige Diagnose und somit auch eine adäquate Behandlung erfolgt. Viele Patienten, so auch die 41-jährige Silke S. aus Wuppertal, berichten von einer jahrelangen "Odyssee von Therapeut zu Therapeut", die einer emotionalen Achterbahnfahrt gleicht, bis endlich die Ursache geklärt und eine individuell passende Behandlung möglich war. Doch dieser lange Weg kann ab sofort verkürzt werden, denn: Eine neue bundesweite Datenbank unterstützt Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden bei der Suche nach einem passenden Therapeuten in ihrer Region. Auf der Online-Therapeutensuche erhalten Betroffene nach Eingabe ihrer Postleitzahl sowie den gewünschten Diagnostik- und Therapieangeboten entsprechende Kontaktdaten in ihrer Umgebung. So finden Ratsuchende schnell und einfach passende Therapeuten, um mit einer maßgeschneiderten Behandlung ihre belastenden Beschwerden loszuwerden und wieder mehr Lebensqualität zu erreichen. Umfassende Antworten auf viele Patientenfragen liefert darüber hinaus der Online-Ratgeberbereich Reizdarm-Kompass. Hier finden RDS-Patienten zahlreiche Hilfestellungen (s. Abb.), die ihnen den Umgang mit ihrer Krankheit und vielen schwierigen Lebensmomenten erleichtern.

In Deutschland leiden etwa 11 Millionen Menschen am sogenannten Reizdarmsyndrom (RDS), das mit Beschwerden wie Durchfall, Krämpfen, Blähungen oder Verstopfung einhergeht, welche die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Die Diagnose ist oft eine Herausforderung, denn die Beschwerden des einzelnen Patienten können sehr unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit verändern. Nicht jeder Therapeut ist ein Spezialist auf allen Gebieten und bietet alle Leistungen an - gerade wenn Patienten nach ganz besonderen Experten suchen, liefert die neue Therapeutendatenbank eine Vielzahl von Diagnostik- und Therapieangeboten zur ganz gezielten persönlichen Auswahl des passenden Arztes oder Heilpraktikers. So können Patienten und Therapeuten als "Perfect Match" schnell und einfach zusammenfinden.

Beschwerden individuell behandeln

Da bei jedem Patienten unterschiedliche Beschwerden im Vordergrund stehen und sich diese auch ändern können, gibt es beim Reizdarmsyndrom keine standardisierte Behandlung, die jedem weiterhilft. Die Therapie richtet sich nach den jeweils vorherrschenden Beschwerden und hat zum Ziel, durch deren Linderung die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Die Behandlung beinhaltet Medikamente sowie Lebensstilveränderungen im Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung und Stressregulation. Bei der Medikation ist der Einsatz von Kombinationspräparaten sinnvoll, die mehrere Beschwerden gleichzeitig lindern - wie beispielsweise pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe*, die bei Durchfall, Krämpfen und Blähungen helfen können.

Zahlreiche Forschungsarbeiten und Anwendungsbeobachtungen belegen, dass das pflanzliche Arzneimittel antientzündlich [1-3], krampflösend [1,4] und blähungslindernd [5] wirkt, typische Reizdarmsymptome (Durchfall, Blähungen und Krämpfe) lindert sowie eine undichte Darmbarriere (auch Leaky Gut) stabilisiert [6-8] . Ist dieser wichtige Schutzschild unseres Körpers vor Schadstoffen oder Krankheitserregern vermehrt durchlässig, kann das häufige Verdauungsbeschwerden wie Durchfall oder Blähungen zur Folge haben. Daher sind besonders bei chronischen Darmerkrankungen wie Reizdarm oder Colitis ulcerosa Behandlungsansätze sinnvoll, die auch zu einer Reparatur der Darmbarriere und Regeneration der Darmschleimhaut führen.

Reizdarm-Kompass mit vielen Hilfestellungen

"Wer hilft mir, was muss ich wissen, was kann ich selbst tun, was darf ich noch essen, wie geht es weiter?" Antworten auf diese Fragen liefert der Online-Ratgeberbereich Reizdarm-Kompass auf www.myrrhinil.de/ratgeber/reizdarm-kompass. Hier finden Patienten unter anderem Informationen zur richtigen Ernährung, zu bewährten Behandlungsmethoden, Erfahrungsberichte sowie praktische Tipps zum Umgang mit kritischen Alltagssituationen.

Die Literaturquellen 1 bis 8 können angefordert werden unter knop@cgc-pr.com.

_________________________________________________________________________

Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale Formulierung

Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.

__________________________________________________________________________

Abb.: Aktuelle Services und Informationen im Reizdarm-Kompass (die Inhalte werden kontinuierlich erweitert & aktualisiert) https://www.myrrhinil.de/ratgeber/reizdarm-kompass

__________________________________________________________________________

*MYRRHINIL-INTEST® - www.myrrhinil.de

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 08/20.

Original-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell