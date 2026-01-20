PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Europäer müssen in Davos Trump die Stirn bieten

Straubing (ots)

Ursula von der Leyen beschwört strategische Souveränität und europäische Einigkeit, doch die Vielstimmigkeit der Staats- und Regierungschefs zeigt, dass die Europäer weit davon entfernt sind, an einem Strang zu ziehen. So tritt Emmanuel Macron Trump mit dem Selbstbewusstsein der Grande Nation entgegen, während Bundeskanzler Friedrich Merz sich eher defensiv äußert und andere Länder erkennen lassen, dass sie nicht bereit sind, im Kampf um Grönland zum Äußersten ("Bazooka") zu gehen. Kein Wunder, dass Trump meint, die EU werde schon einknicken, wenn er bloß genug Druck aufbaut und die Europäer spaltet

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

