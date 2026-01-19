Straubinger Tagblatt

Verkehrsprojekte - Mit dieser Verwaltung ist kein starkes Europa möglich

Straubing (ots)

Was der Europäische Rechnungshof am Montag zu den Megaprojekten im Zuge des europäischen TEN-Kernverkehrsnetzes zu berichten wusste, ist gleichermaßen erwartbar wie ernüchternd: Bei sechs von acht dieser Projekte sind Zeitplan oder Kosten oder beides gewaltig aus dem Ruder gelaufen. (...) Wenn Europa seine Verteidigung ebenso angeht, dann kann man alle Hoffnungen fahren lassen. Wenn in 20 Jahren erstmals stolz eine europäische Armee mit europäischem Militärgerät aufmarschiert, wird das weder einen Wladimir Putin noch einen Donald Trump mehr beeindrucken. Nicht nur Deutschland, auch die EU müssen an Tempo, Mut und Stringenz gewaltig zulegen, wenn sie nicht unter die Räder kommen wollen. Und zwar sofort.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell