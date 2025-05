Hays AG

Fachkräfte-Index Q1/2025

Nachfrage steigt leicht

GESAMTNACHFRAGE LEICHT IM PLUS

STÄRKSTER ANSTIEG BEI FACHKRÄFTEN FÜR EINKAUF, VERTRAGSMANAGEMENT UND DATENBANKEN

SUCHE NACH PERSONALERN UND INGENIEUREN STAGNIERT

Laut Analyse-Instituten hat sich die Stimmung in deutschen Unternehmen im ersten Quartal 2025 leicht aufgehellt - ein Trend, der sich auch in der gestiegenen Einstellungsmotivation der Unternehmen widerspiegelt. So verzeichnet der Fachkräfte-Index von Hays nach dem Rückgang im Vorquartal wieder einen Anstieg und kletterte zwischen Januar und März um 7 Prozentpunkte auf 87 Prozent [1].

Strategisch ausgerichtete Positionen stark gesucht

Im ersten Jahresviertel 2025 zeigt sich eine leicht steigende Tendenz: Unternehmen schreiben verstärkt Positionen aus, die angesichts globaler Unsicherheiten strategisch entscheidend für eine stabile und vorausschauende Unternehmensführung sind. Den stärksten Zuwachs verzeichnet dementsprechend der Bereich Procurement - hier steigt der Indexwert um 22 Prozentpunkte auf 114 Prozent. Es folgen Fachkräfte aus Life Sciences mit einem Plus von 14 Prozentpunkten auf 112 Prozent sowie Juristen mit einem Anstieg von 12 Prozentpunkten auf 156 Prozent.

Im Detail bedeutet das: Die Nachfrage nach operativen Fachkräften im Einkauf stieg um 60 Prozentpunkte, die nach strategischen Einkäufern um 31 Prozentpunkte. Auch das Interesse an Lieferantenmanagern legte deutlich zu. In wirtschaftlich angespannten Zeiten kommt dem Einkaufsmanagement eine zentrale Rolle für das Liquiditäts- und Cashflow-Management zu. Erfahrung und spezialisiertes Know-how in Lieferantenaussteuerung und Konditionsverhandlungen sind gefragt - ebenso wie im Vertragsmanagement. Entsprechend stark steigt auch der Bedarf an Unternehmensjuristen und Contract-Managern, letztere mit einem Plus von 57 Prozentpunkten. Ebenso werden juristische Fachkräfte für Datenschutz (+ 44 PP) und Compliance (+ 33 PP) zunehmend stark gesucht. Im Bereich Life Sciences wurden vor allem die Qualitätsmanager nachgefragt (+ 43 PP), was für den gesteigerten Fokus auf strategisch wichtige Posten spricht.

IT-Experten gesucht: Fokus auf Datenbankentwicklung

Ein Blick auf die IT-Positionen verdeutlicht, wie stark Unternehmen derzeit auf die technische Integration Künstlicher Intelligenz setzen. Besonders stark nachgefragt wird der Datenbankentwickler - der Indexwert steigt hier um 115 Prozentpunkte. Hintergrund: Der effektive Einsatz von KI erfordert eine strukturierte und belastbare Datenbasis, die laut aktuellen Studien in vielen Unternehmen noch nicht ausreichend vorhanden ist. Auch klassische IT-Berater verzeichnen ein deutliches Plus von 26 Prozentpunkten. Ihre strategische Rolle bei der Einführung und Umsetzung technologischer Innovationen dürfte diesen Anstieg unter anderem erklären.

Zölle und geopolitische Risiken: Nachfrageanstieg bei Tax-Managern und Controllern

Angesichts weltpolitischer Spannungen und drohender Handelskonflikte ist es für Unternehmen wichtig mit Experten zusammenzuarbeiten, die sich im Dickicht der globalen Steuerregeln auskennen und Risiken für die eigene Geschäftstätigkeit bewerten und abwenden können. Dieser Fokus zeigt sich an den gestiegenen Ausschreibungen für Tax-Manager (+ 25 PP) und Compliance-Manager (+ 16 PP).

Personalentwicklung rückt in den Fokus: Unternehmen setzen auf Weiterqualifizierung

Zwar bleibt die Nachfrage nach Personalern im ersten Quartal weitgehend auf dem Niveau des Vorquartals (+ 1 PP von 121 auf 122 P). Dennoch zeigt sich beim Blick in die gesuchten Positionen, dass Unternehmen sich zunehmend auf das Wachstum von innen konzentrieren und die Personalentwicklung bzw. das Talentmanagement (+ 12 PP) stärker gewichten als bisher. Anstatt neue Positionen auszuschreiben, konzentrieren sie sich offenbar auf die interne Weiterqualifizierung ihrer Belegschaft und stocken ihre Learning & Development Units auf.

Frühjahr bringt Bauboom: Nachfrage nach Bauingenieuren steigt

Während die Anzahl der Stellengesuche nach Ingenieuren positionsübergreifend auf dem gleichen Niveau bleibt (37 P), gab es bei einzelnen Positionen ein Nachfrageplus. Am stärksten war die Nachfrage nach Bauingenieuren mit plus 29 Prozentpunkten, gefolgt von den Versuchsingenieuren mit immerhin plus 14 Prozentpunkten. Ersteres ist klar durch den alljährlichen Frühjahrsboom in der Baubranche zu begründen.

"Die aktuell steigenden Ergebnisse des Fachkräfte-Index zeigen, dass die Wirtschaft wieder Mut fasst und nach vorne blickt. Vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen durch geopolitische Instabilität und technologische Transformationen stehen langfristig ausgerichtete Kompetenzen im Vordergrund. Das zeigt, dass die Unternehmen in der Krise klug agieren und sich strategisch neu aufstellen", so Alexander Heise, Hays CEO Deutschland und CEMEA.

Über den Hays Fachkräfte-Index

Der Hays Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung der index Internet und Mediaforschung GmbH für Hays. Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, von Tageszeitungen sowie dem Business-Netzwerk Xing. Der Fachkräfte-Index zeigt die prozentuale Veränderung zum Ausgangswert vom 1. Quartal 2015 an. Sämtliche Positionsbezeichnungen gelten grundsätzlich für alle Geschlechter.

[1] Alle Angaben in "Prozent" beziehen sich auf den Referenzwert 0 im Jahr 2015. "Prozentpunkte" beziehen sich auf die Veränderung zu einem anderen Erhebungsquartal.

