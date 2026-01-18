Straubinger Tagblatt

Jetzt muss Schluss sein mit der Appeasement-Politik

Nachdem Donald Trump wohl eingesehen hat, dass eine militärische Aktion im Streit um das Besitzrecht der Insel im eigenen Land höchst skeptisch beurteilt wird, bricht er jetzt einen regelrechten Handelskrieg vom Zaun. Und zwar gegen jene europäischen Länder, die sich besonders entschieden an die Seite Grönlands und Dänemarks als dessen Protektor gestellt haben, Deutschland inklusive. Trumps Machtansprüche gehen so weit, dass ihn auch eine dadurch entstehende Weltwirtschaftskrise nicht schrecken kann. (...) Nun aber ist wohl der Zeitpunkt gekommen, wo Schluss sein muss mit einer Appeasement-Politik, die bisher nichts bewirkt und nur zu einem Gesichtsverlust Europas geführt hat. (...) Zwei Hebel sind denkbar: Schon lange wird über eine Besteuerung der US-Kommunikationsgiganten Meta, Microsoft und andere diskutiert, die viele Milliarden Euro brächte und den Trump-nahen Oligarchen zu Hause wehtäte. Oder aber man antwortet mit Zöllen vor allem auf Produkte wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, welche die Wählerschaft Trumps treffen.

