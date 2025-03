Stuttgarter Nachrichten

Mercedes mach sich wetterfest

Der Konzern steht trotz Krise ordentlich da, muss sich aber für eine andere Welt rüsten.

Wer die auskömmliche Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben will, unterliegt einem gefährlichen Trugschluss. Das Bild, das sich im Rückspiegel zeigt, stammt noch aus Zeiten, die unwiederbringlich verloren sind. Zwischen der Vergangenheit und dem, was vor der Frontscheibe immer näher rückt, öffnet sich eine Kluft, die breiter nicht sein könnte. Es ist die Fahrt in eine andere Welt. Geopolitisch und wirtschaftlich wird China zum machtvollen Rivalen. Früher nahm das Land S-Klassen zu fast jedem Preis ab, jetzt bekommt auch Mercedes dort kaum noch einen Fuß auf den Boden - besonders bei E-Autos. Ob die nun eingeplanten Einsparungen bei Mercedes ausreichen, entscheidet sich darin, ob der Konzern auch in der neuen Weltordnung einen Platz erkämpfen kann. Die Einigung und ein gemeinsames Verständnis über den nötigen Teamgeist sind ermutigende Zeichen. Sie zeigen, dass die Verantwortlichen gewillt sind, sich in einer Welt zu behaupten, in der deutsche Besitzstände und die großen Erfolge der Vergangenheit nicht mehr viel wert sind.

