Stuttgarter Nachrichten

Keine Obergrenze für die Sicherheit

Die Verteidigungsausgaben sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Berlin (ots)

Aktuell wird über eine Summe von 400 Milliarden Euro diskutiert. Das dürfte zwar reichen, um Russlands Präsident Putin zu beeindrucken - aber nur vorerst. Klar ist auch: Deutschland gibt sich eine Obergrenze für Verteidigungsausgaben. Damit kann auch Putin planen. Doch niemand weiß heute zu sagen, welche Summen nötig werden. Das Signal, das es gerade braucht, lautet: "Whatever it takes" - was immer es bedarf, wir werden so viel für das Militär ausgeben, dass Russland keinen Angriff wagen wird.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell