Straubinger Tagblatt

E-Autos - Die Prämie geht erst einmal nach hinten los

Straubing (ots)

Erst einmal wird die Prämie genau das Gegenteil von dem bewirken, was gewollt ist: Wer jetzt ein E-Auto kaufen will, wartet erst einmal auf die endgültigen Förderrichtlinien. Hersteller werden ihre Rabatte ohnehin anpassen. Profitieren dürften zudem vor allem Volumenmodelle und günstige E-Autos aus dem Ausland. Die strukturellen Schwächen des Standorts - hohe Energiepreise, schleppende Genehmigungen, unsichere Rahmenbedingungen - bleiben unangetastet.

