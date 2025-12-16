DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

UkraineConnect: DEG startet neues Programm für Investitionen in der Ukraine

Erste Zusagen beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum

Köln (ots)

Mit UkraineConnect eröffnet die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH deutschen und europäischen Unternehmen die Chance, einen Markt mit Zukunftspotenzial zu erschließen und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität der Ukraine zu stärken. Das neue Programm, finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), ergänzt bestehende Instrumente wie Exportkredit- und Investitionsgarantien. Ziel ist es, privatwirtschaftliches Engagement auch unter schwierigen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Die ersten Finanzierungen wurden jetzt anlässlich des 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums in Berlin unterzeichnet.

Notus Energy: Windkraft für die Energiesicherheit

Eines der Unternehmen, das sich mit UkraineConnect im Land engagiert, ist die Notus Energy GmbH aus Potsdam. Für die Entwicklung eines 120-MW-Windparks stellt die DEG dem Unternehmen ein UkraineConnect-Darlehen bereit. Notus Energy entwickelt und baut seit 2001 Wind- und Solarparks in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen beschäftigt 436 Mitarbeitende und hat seit seiner Gründung allein im Bereich Windenergie über 1,6 GW installiert. Der Windpark in der Ukraine soll einen Beitrag zur Energieversorgung des Landes und zum Ausbau erneuerbarer Energien leisten.

VKF Renzel: Produktion und Arbeitsplätze

Ebenfalls auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum sagte die DEG eine Finanzierung für die VKF Renzel Gruppe zu: Das Unternehmen aus dem Münsterland entwickelt und produziert seit 1985 mit rund 900 Mitarbeitenden an 29 Standorten weltweit Lösungen für die Warenpräsentation im Einzelhandel. Dazu gehören etwa Prospekthalter und Displays. Für den Aufbau einer neuen Produktions- und Lagerhalle erhält VKF Renzel ein UkraineConnect-Darlehen. Das Projekt schafft rund 35 Arbeitsplätze mit fairen Arbeitsbedingungen und stärkt die lokale Wertschöpfung.

Wirtschaftliches Engagement und gesellschaftliche Verantwortung verbinden

"Die ersten UkraineConnect-Finanzierungen zeigen, wie vielfältig die Investitionen sein können: VKF Renzel schafft neue Arbeitsplätze und stärkt die lokale Wirtschaft, während Notus Energy mit einem Windpark die Energiezukunft der Ukraine mitgestaltet. Genau solche Vorhaben wollen wir ermöglichen - Investitionen, die wirtschaftliches Engagement mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden", betonte Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung.

Die DEG finanziert und berät private Unternehmen in der Ukraine bereits seit Mitte der 1990er Jahre. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 unterstützt sie zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft DEG Impulse ihre Kunden dabei, das Land und seine Bevölkerung zu stärken.

Original-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft