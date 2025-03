Straubinger Tagblatt

Sicherheitsgarantien für die Ukraine könnten uns in einen Krieg verwickeln

Um es einfach mal klarzustellen, was "Sicherheitsgarantien für die Ukraine" bedeuten: Das heißt, dass beim Regel- oder Vertragsbruch durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Länder, die sozusagen in Haftung gegangen sind und diese Garantien gegeben haben, mit einem sogenannten "robusten Mandat" Putin eine Grenze setzen. Entweder weil sie mit Soldaten schon vor Ort sind oder weil sie dann vor Ort gebracht werden. Das ist am Ende in der Sache fast schon das Gleiche wie ein Nato-Beitritt der Ukraine. Denn wer auch immer diese Sicherheitsgarantien gibt, in Amerika oder auch in Europa, er muss dann im Falle eines Regelbruchs auch handeln. Er ist dann in einen Krieg verwickelt. Ganz konkret, mit Gerät und mit Soldaten.

