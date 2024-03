SWR Symphonieorchester / Zusatzkonzerte mit dem War Requiem von Benjamin Britten

SWR - Südwestrundfunk

In Ergänzung zu bereits geplanten Aufführungen gastiert das SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Teodor Currentzis am 12. Juni in der Berliner Philharmonie. Zwei Tage zuvor findet ein Zusatzkonzert mit gleichem Programm im Freiburger Konzerthaus statt.

Mit Aufführungen des "War Requiems" von Benjamin Britten verabschiedet sich im Juni 2024 Teodor Currentzis als Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. In Ergänzung zu den ursprünglich geplanten Abonnementkonzerten in Stuttgart und Freiburg (6., 7. und 9. Juni) sowie den beiden Gastkonzerten im Konzerthaus Dortmund und der Elbphilharmonie Hamburg (13. und 16. Juni) finden jetzt noch zwei weitere Aufführungen des War Requiems statt, und zwar am 10. Juni im Konzerthaus Freiburg sowie am 12. Juni in der Berliner Philharmonie. Zu den Mitwirkenden zählen Irina Lungu (Sopran), Allan Clayton (Tenor), Matthias Goerne (Bariton), der London Symphony Chorus sowie das SWR Vokalensemble. Die Partie des Knabenchors übernimmt in Berlin der Knabenchor Hannover, in Freiburg derKnabenchor collegium iuvenum Stuttgart.

Sabrina Haane, Künstlerische Gesamtleiterin des SWR Symphonieorchesters: "Ich freue mich sehr, unserem Publikum nun noch zwei weitere Aufführungen des War Requiems anbieten zu können. Dieses Werk mit seiner unmissverständlichen Botschaft war und ist dem Orchester und Teodor Currentzis ein Herzensanliegen."

Karten für das Konzert in Freiburg sind aber sofort erhältlich, für das in der Berliner Philharmonie ab dem 15. März.

Freiburg: SWR Ticketservice, 07221 300 100, SWRTicketservice.de

Berlin: clsx.de

Zusatzkonzert im Konzerthaus Freiburg

Montag, 10. Juni 2024, 20 Uhr

Gastkonzert in der Berliner Philharmonie

Mittwoch, 12. Juni 2024, 20.15 Uhr

Benjamin Britten

War Requiem op. 66

Irina Lungu, Sopran

Allan Clayton, Tenor

Matthias Goerne, Bariton

Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart (Freiburg)

Knabenchor Hannover (Berlin)

London Symphony Chorus

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Gregor Mayrhofer, Musikalische Assistenz

Teodor Currentzis, Dirigent

