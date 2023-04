Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH

Nico Rosberg bei Men's Health: "Der Ausstieg aus der Formel 1 war ein Schock für mein System."

Mit dem Überfahren der Ziellinie als Weltmeister hat Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg entschieden, seine Karriere zu beenden - auf dem absoluten Höhepunkt. Das sei ihm schwergefallen, erzählt er im Interview mit Men's Health: "In gewisser Weise habe ich meine Identität aufgegeben. Alles in meinem Leben war Racing. Das auf einen Schlag auf null zu stellen, war ein Schock für mein System", sagt Rosberg in der aktuellen Ausgabe 05/2023 des Magazins, die ab heute (12. April 2023) im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).

Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Sucht nach Anerkennung und Erfolg ganz plötzlich nicht mehr befriedigt wurde - und das, ohne zu wissen, was als nächstes kommen würde. "Ich hatte mich nie gefragt, welche Leidenschaften sonst noch so da sind. Es gab immer nur das nächste Rennen", räumt Nico Rosberg im Gespräch mit Men's Health ein. "Außerdem musste ich erst akzeptieren, wieder unten anzufangen." Im Austausch mit vielen Menschen kristallisierte sich dann sein Interesse für nachhaltige Technologien und Mobilitätskonzepte heraus, unter anderem wurde er als Investor für neue Firmen aktiv.

Beim Start in ein völlig neues Berufsleben hat Nico Rosberg auch geholfen, dass er sich schon früh damit auseinandersetzen musste, aus dem Schatten übergroßer Vorbilder zu treten. So wurde er als Sohn des erfolgreichen Rennfahrers Keke Rosberg schon beim Kartfahren als Zehnjähriger besonders kritisch bewertet und machte seine ersten Erfahrungen im Formel-1-Zirkus als Teammitglied des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher. Er führt es auch auf die langjährige Arbeit mit einem Psychologen zurück, solche Herausforderungen und auch so manche Erfahrung des Scheiterns in Ressourcen umwandeln konnte, anstatt sich unterkriegen zu lassen. "Ich habe sehr viel investiert, um mich kennenzulernen", sagt Nico Rosberg. Seine größte Herausforderung? "Den Sinn im Leben zu finden."

