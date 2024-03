SWR - Südwestrundfunk

"Die Beatrice Egli Show" startet in den Frühling

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Neue Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli / am 6. April 2024, 20:15 Uhr, im SWR, MDR und NDR / auch in der ARD Mediathek

Beatrice Egli und der SWR planen eine neue Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show". Die Frühjahrsausgabe 2024 der Musik- und Unterhaltungsshow mit der Moderatorin und Sängerin Beatrice Egli wird am Samstag, 6. April 2024, um 20:15 Uhr, im SWR, MDR und erstmals auch im NDR gezeigt. Es gibt sie anschließend auch in der ARD Mediathek. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am Samstag, 18. Mai 2024. Zu Gast bei Beatrice Egli in ihrer Samstagabend-Show sind diesmal Howard Carpendale, Kerstin Ott, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg und Lucy Diakovska. Hinzu kommen u. a. der kanadische Pianist und Sänger Michael Kaeshammer, Alina, Alexander Eder sowie "Disneys Die Eiskönigin - Das Musical".

Beatrice Egli: ein Feuerwerk der Emotionen

"Es ist absolut fantastisch, auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen", freut sich Beatrice Egli: "Es wird wieder ein Feuerwerk der Emotionen werden, denn meiner Einladung sind Superstars wie Kerstin Ott, Semino Rossi, Ben Zucker und Howard Carpendale gefolgt. Sie sind unter anderem die Garanten, die für eine einzigartige Stimmung sorgen werden." Und weiter: "Aber ich habe auch wieder die ganz leisen und überraschenden Momente für mein Publikum mit dabei, die die unter die Haut gehen. Denn genau diese Mischung ist es, die meine Show besonders macht."

Große musikalische Vielfalt mit Starbesetzung

Es ist die fünfte Ausgabe der erfolgreichen Show, die es seit April 2022 gibt. Musik, Unterhaltung und Talks mit Tiefgang stehen auch diesmal im Mittelpunkt. Beatrice Egli legt dabei Wert auf eine große musikalische Vielfalt und hat Künstlerinnen unterschiedlichster Richtungen und Nationalitäten eingeladen. "Die Beatrice Egli Show" wird von SWR, MDR, NDR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment in Berlin-Adlershof produziert ( https://tvtickets.de/beatrice-egli-show).

"Die Beatrice Egli Show":

Samstag, 6. April 2024, 20:15 Uhr, SWR, MDR Fernsehen und NDR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek;

Samstag, 18. Mai 2024, 20:10 Uhr, SRF

Informationen und Foto unter:

http://swr.li/die-beatrice-egli-show-startet-in-den-fruehling

Fotos auf www.ARD-foto.de

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell