Andy Borg und Hansi Hinterseer feiern gemeinsam Jubiläum

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 9. März 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR / auch in der ARD Mediathek / Sänger Hansi Hinterseer seit 30 Jahren auf der Bühne

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" geht in eine neue Runde: SWR Moderator Andy Borg lädt wieder ein in seine Weinstube und freut sich diesmal auf einen ganz besonderen Gast. Er begrüßt Hansi Hinterseer. Dieser feiert 2024 sein Bühnenjubiläum: Seit 30 Jahren steht er als Sänger auf der Bühne. Zudem ist er 70 Jahre alt geworden. Als musikalische Gäste mit dabei sind außerdem Marc Pircher, Dennis Nussbeutel & seine Musikanten, Fausta Gallelli, Nick MacKenzie, Claudia Jung, Stimmen der Berge und Kees Haak. Diese Sendung ist eine Produktion des SWR, gemeinsam mit dem ORF. Zu sehen am Samstag, 9. März 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR Fernsehen sowie anschließend auch in der ARD Mediathek.

Andy Borg: "Ein Grund zum Feiern"

"Es ist mir eine Ehre, meinen langjährigen Kollegen und Freund Hansi Hinterseer in meiner Sendung zu haben", erklärt Andy Borg: "Wir beide kennen uns schon ewig. Uns vereint die Liebe zur Musik und die Leidenschaft für den Schlager. Jetzt ist Hansi 70 Jahre jung geworden, 30 davon steht er auf der Bühne. Wenn das kein Grund zum Feiern ist."

Hansi Hinterseer: Ein Dankeschön an die Fans

Hansi Hinterseer freut sich über seinen Besuch bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" und versteht ihn auch als Dankeschön an das Publikum: "Ohne die Fans würde es mich nicht geben. Umso schöner ist es, dass sie alle einschalten können und dabei sind, wenn wir miteinander plaudern. Und schöne Lieder hab ich natürlich auch mitgebracht." Ebenfalls mit dabei ist als Überraschungsbesuch der Berner Sennenhund Ustin, der Hansi schon bei vielen seiner Sendungen begleitet hat. "Es ist ein absolutes Geschenk, mit einem Tier vor die Kamera zu treten", sagt Hansi Hinterseer: "Wir haben bei Dreharbeiten schon viel zusammen erlebt und daraus ist eine richtige Freundschaft gewachsen. Es ist ein Traum, ich möchte keine Minute missen".

Ein Stück Heimspiel für die beiden Österreicher Any Borg und Hansi Hinterseer

Am "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist bei dieser Ausgabe der ORF beteiligt. Der ORF hat die Sendung bereits am 17. Februar 2024 ausgestrahlt. Nun folgen SWR und MDR.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg":

Samstag, 9. März 2024, 20:15 Uhr, SWR und MDR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek.

