Lebensmittelpreise - Nicht noch teurer machen
Straubing (ots)
Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) lehnt Preisaufschläge bei Lebensmitteln aus gutem Grund ab: Wer nach Jahren heftiger Inflation fordert, Fleisch oder Softdrinks mit weiteren Abgaben zu belegen, ignoriert die Stimmung im Land. Seit 2020 sind die Lebensmittelpreise um mehr als 30 Prozent gestiegen, während viele Landwirte trotzdem unter Druck stehen und die Einkommen gerade kleiner und mittlerer Betriebe kaum mithalten. In dieser Lage mit Tierwohlabgaben und Zuckersteuern "Lenkungswirkungen" zu erzeugen, ist sozial unsensibel und politisch kurzsichtig.
