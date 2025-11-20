DOSB New Media GmbH

Sporteurope.TV ist die neue Streaming-Heimat des deutschen Schwimmsports

München (ots)

Der DSV kooperiert mit dem bekannten Online-Sportsender, der künftig zahlreiche Schwimmsport-Events überträgt.

Sporteurope.TV ist das neue Zuhause für Live-Content der DSV-Sportarten. Der Deutsche Schwimm-Verband e.V. und der Online-Sportsender, der bis August 2025 unter dem Namen Sportdeutschland.TV bekannt war, bauen ihre Zusammenarbeit aus, um den Schwimmsport in Deutschland einer breiten Masse zugänglich zu machen.

;> ;> Zum DSV-Kanal auf sporteurope.TV

Auf der neuen Plattform werden künftig alle Streams von DSV-Veranstaltungen, die nicht anderweitig exklusiv vergeben sind, übertragen. Den Anfang machten bereits am vergangenen Wochenende die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal. Die Zusammenarbeit ist eine klassische Win-Win-Situation: Sporteurope.TV baut sein Bewegtbildangebot mit schon jetzt über 70 Sportarten weiter aus. Gleichzeitig profitiert der Schwimmsport von den hohen Online-Reichweiten des Streaminganbieters und dessen langjähriger Erfahrung mit professionellem Livestreaming.

"Wir schaffen gemeinsam mit dem DSV einen zentralen Anlaufpunkt mit Live-Content für alle Schwimmsport-Fans", erklärt Marius Moning, Senior Partner Manager bei der DOSB New Media GmbH. "Das Projekt soll sich dabei nachhaltig entwickeln und den diversen Disziplinen die Sichtbarkeit geben, die sie verdienen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, spannende Schwimm-Events und das weitere Wachstum unserer Plattform!"

Sporteurope.TV beziehungsweise Sportdeutschland.TV wurde im Jahr 2014 von der DOSB New Media GmbH gestartet. Heute ist es die größte Web-TV Plattform des Breiten- und Spitzensports in Deutschland - ein Mix aus Profi- und Amateursport gebündelt in seiner ganzen Vielfalt und auf allen Geräten. Über die mobile App für iOS oder Android verpassen Schwimm-Fans auch unterwegs kein Highlight ihrer Lieblingssportart. Auch ein nachträgliches Anschauen der Events (Re-Live) ist möglich.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell