US Open 2025: Größter US-Open-Erfolg aller Zeiten auf Sporteurope.TV

Halbzeit bei den US Open und für Sporteurope.TV ist schon jetzt klar: Diese Ausgabe bricht alle Rekorde. So viele Tennisfans wie nie zuvor haben das Turnier in der ersten Woche beim Streaminganbieter verfolgt. Schon jetzt ist die US-Open-Berichterstattung 2025 der größte Erfolg, seit Sporteurope.TV (ehemals Sportdeutschland.TV) das Grand-Slam-Highlight überträgt. Zum dritten Mal in Folge überträgt Sporteurope.TV das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und erstmals unter dem neuen Namen.

Der Erfolg zeigt: Der Schritt von Sportdeutschland.TV zu Sporteurope.TV war der richtige. "Die Fans nehmen unser Angebot, nationalen und internationalen Spitzensport ohne Abo zu erleben, begeistert an. Das stetige Wachstum bestätigt uns darin, dass wir mit Sporteurope.TV auf dem richtigen Weg sind", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH.

Erfolgreiche Weiterentwicklung der Konferenz

Bereits seit 2023 gehört die tägliche Konferenz zum festen Bestandteil der US-Open-Berichterstattung bei Sporteurope.TV. 2025 wurde das Format jedoch deutlich ausgebaut. Statt wie bisher vier Stunden dauerte, die Sendung in der ersten Turnierwoche nun sechs Stunden täglich und profitierte erstmals vom neuen Barmenia Gothaer Studio Live.

In der erweiterten Konferenz übernahmen Mario Harter, Boris Becker und Matthias Stach jeweils zwei Stunden im Wechsel, ehe Mario Harter gemeinsam mit Barbara Rittner für weitere vier Stunden durch die Matches führte. Die Aufwertung des Formats zahlte sich sofort aus: Noch nie zuvor erreichte die Konferenz eine so hohe Reichweite.

Auch die Interaktion mit den Fans setzte neue Maßstäbe: Der Live-Chat während der Übertragungen wurde intensiv genutzt, das Feedback fiel durchweg begeistert aus.

Weltklasse-Tennis trifft auf starke Stimmen

Während auf den Courts von Flushing Meadows Stars wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff oder Aryna Sabalenka, aber auch der Deutsche Jan-Lennard Struff konnte für sportliche Höhepunkte sorgen, begeistert die Berichterstattung von Sporteurope.TV durch besondere Nähe zum Geschehen. Interviews und Hintergrundgeschichten von Leah Luboldt sowie Live-Schalten von Markus Paszehr direkt aus New York transportieren die Atmosphäre des Turniers in die Wohnzimmer der Fans. Kommentator:innen wie Dennis Heinemann, Markus Theil, Ulf Kahmke, Jonas Hartenstein, Nicky Geuer und Andreas Thies runden das Gesamtpaket ab und machen die US Open zu einem außergewöhnlichen TV-Erlebnis.

Nähe zu den Fans - on air und digital

Auch abseits der Liveübertragungen wächst die Reichweite: Spiel-Highlights, exklusive Trainings-Einblicke und Social-Media-Formate verlängern die Emotionen des Turniers über den Stream hinaus. Mit einem vielfältigen digitalen Output bringt Sporteurope.TV die US Open noch näher an die Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ausblick: Spannung bis zum Finale

Die Fans dürfen sich auf eine hochklassige zweite Turnierhälfte freuen - mit packenden Matches und der Aussicht auf ein mögliches drittes Grand-Slam-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz am kommenden Sonntag. Das große Finale wird so wie alle Spiele der US Open selbstverständlich ebenfalls live übertragen und kann bequem als Pay-per-View gebucht werden - ohne Abo und ohne langfristige Bindung.

Über Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV ist die paneuropäische Sport-Streaming-Plattform für Breiten-, Amateur- und internationalen Spitzensport. 2014 als Sportdeutschland.TV mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gegründet, hat sich die Plattform zu einem zentralen digitalen Zuhause für über 70 Sportarten und 33 Spitzensportverbände entwickelt. Mit Liveübertragungen, On-Demand-Inhalten, internationalen Großereignissen und innovativen Formaten steht Sporteurope.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe - jetzt in ganz Europa.

