Die Handball-WM kommt zurück nach Deutschland: Alle 108 WM Spiele, sowie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde und Hauptrunde live und exklusiv auf Sporteurope.TV

München (ots)

Der Kader des Deutschen Handball-Bund für die WM-Vorbereitung steht, die Vorfreude auf das anstehende Heimevent steigt immer weiter. Vom 26. November bis 14. Dezember 2025 trifft sich die Weltelite des Frauenhandballs zur Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden - und Sporteurope.TV ist nicht nur mittendrin, sondern das Zuhause aller Spiele!

Die gesamte Heim-WM auf einer Plattform: Sporteurope.TV

Als einzige Plattform überhaupt zeigt der Sport-Streaminganbieter alle 108 Spiele live, dabei die gesamte Vor- und Hauptrunde exklusiv! Sporteurope.TV wird zur zentralen Anlaufstelle für alle Handball-Fans in Deutschland, wenn die Weltmeisterinnen von morgen um den Titel kämpfen. Studioshows, Live-Schalten, Interviews, Highlights und alle 108 Spiele live an einem Ort - mehr Handball geht nicht!

Exklusive Studioshow und starke Expertise direkt aus den Hallen

Auch abseits der Platte bringt Sporteurope.TV alle Fans mitten ins Turniergeschehen. Die Studioshow begleitet das Heimturnier mit Expert:innen, Analysen und spannenden Gästen - emotional, nah und kompetent. Nur auf Sporteurope.TV verpassen die Handball-Fans garantiert kein Spitzenspiel.

Ebenfalls mit an Bord ist ein fachkundiges Team direkt in den deutschen Hallen. Ob taktische Einordnungen, exklusive Interviews oder spontane Reaktionen nach Abpfiff: Das Team vor Ort sorgt für exklusive Einblicke, von der Vorrunde bis zum großen Finale! Das gibt's nur auf Sporteurope.TV.

Ein besonderer Moment für den Handball-Standort Deutschland

"Eine Heim-Weltmeisterschaft ist immer ein Ausnahmeereignis, denn sie bewegt das ganze Land. Wir sind stolz, dieses Turnier vollständig begleiten zu dürfen und die Vorrunde sowie Hauptrunde exklusiv zu zeigen", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Wir können es kaum erwarten, bis es endlich los geht und freuen uns auf Handball-Fieber im ganzen Land."

Alle weiteren Infos zur Übertragung der Handball-WM der Frauen 2025 auf Sporteurope.TV gibt es hier: https://aktionen.sporteurope.tv/handball-wm-frauen

Über Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV ist die paneuropäische Sport-Streaming-Plattform für Breiten-, Amateur- und internationalen Spitzensport. 2014 als Sportdeutschland.TV mit dem Deutschen Olympischen Sportbund gegründet, hat sich die Plattform zu einem zentralen digitalen Zuhause für über 70 Sportarten und 33 Spitzensportverbände entwickelt. Mit Liveübertragungen, On-Demand-Inhalten, internationalen Großereignissen und innovativen Formaten steht Sporteurope.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe - jetzt in ganz Europa.

