wan AIChef Ultra debütiert auf der IFA Berlin 2025 und präsentiert bahnbrechende KI-Kochtechnologie

wan AIChef, ein globaler Innovator im Bereich AIoT-gestützter intelligenter Küchenlösungen, hat heute sein Flaggschiff, das intelligente Kochsystem wan AIChef ultra, auf der IFA Berlin 2025 unter dem Motto „AI FUSION-COOKING EVOLUTION" vorgestellt. Die Ausstellung läuft vom 5. bis 9. September 2025, in Halle 8.1, Stand 224.

wan AIChef ultra stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Küche dar, indem es KI-Algorithmen der nächsten Generation mit Ernährungswissenschaft zu einem integrierten Ökosystem der kulinarischen Intelligenz verbindet. Es verwandelt die Küche in ein Koch- und Wellness-Zentrum.

Zu den wichtigsten Innovationen von wan AIChef ultra gehören:

KI-gestützte Zutatenerkennung: Erkennt und kategorisiert Zutaten in Sekundenschnelle – und vereinfacht so sowohl Zubereitung als auch Rezeptauswahl.

Erkennt und kategorisiert Zutaten in Sekundenschnelle – und vereinfacht so sowohl Zubereitung als auch Rezeptauswahl. KI-gesteuerte, präzise Temperaturregelung : Behält die gewerbliche ±3℃-Stabilität für gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität bei.

: Behält die gewerbliche ±3℃-Stabilität für gleichbleibende Ergebnisse in professioneller Qualität bei. KI-gestütztes personalisiertes Gesundheitsmanagement: Fungiert als intelligenter Ernährungsberater und bietet maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne auf der Grundlage von Gesundheitsprofilen.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören ein 0.1m³ N-in-1-Küchensystem, Batch Cooking Intelligence für mehrere Gerichte in einem Schritt und eine globale Rezeptdatenbank mit mehr als 1.000 sich ständig weiterentwickelnden Gerichten.

Das Herzstück von wan AIChef ultra sind vier firmeneigene Technologien:

Zhurong Cooking Model – KI-trainiert auf über 3 Mio. Datenpunkten und über 1.000 professionellen Rezepten für Leistung auf Chefkoch-Niveau.

– KI-trainiert auf über 3 Mio. Datenpunkten und über 1.000 professionellen Rezepten für Leistung auf Chefkoch-Niveau. Tianchu Smart Ingredient Recognition System – patentiertes System zur schnellen Erkennung von Zutaten und zum Abgleich von Rezepten.

– patentiertes System zur schnellen Erkennung von Zutaten und zum Abgleich von Rezepten. Danchao AI Precision Thermal Control – patentierte Richtungsheizung für Echtzeitüberwachung und ±3℃-Stabilität.

– patentierte Richtungsheizung für Echtzeitüberwachung und ±3℃-Stabilität. AiOS Dietary Smart Brain – integriert Ernährungswissenschaft, um einen 10-Sekunden-Gesundheitsscan durchzuführen und personalisierte Essensempfehlungen zu erstellen.

„wan AIChef ultra ist mehr als eine technologische Innovation – es vereint KI und Ernährungswissenschaft, um das moderne Kochen zu Hause neu zu definieren", sagte Stanley Huo, CEO von wan AIChef. „Unsere Vision ist es, jeden Haushalt in die Lage zu versetzen, einfach und effizient zu kochen und dabei Ernährung und Wellness nahtlos in den Alltag zu integrieren."

wan AIChef wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet, basiert auf 25 Erfindungspatenten sowie einem Forschungsteam von über 600 Fachleuten und treibt weiterhin Innovationen an der Schnittstelle von fortschrittlichen KI-Algorithmen und Ernährungswissenschaft voran.

Informationen zu wan AIChef

wan AIChef ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Koch-Ökosystemen. Durch sein „Daten + Algorithmus + Hardware"-Framework und die tiefgreifende Integration der Ernährungswissenschaft kombiniert es Echtzeit-Zutatenerkennung, Multizonen-Präzisionskochen und personalisiertes Gesundheitsmanagement für intelligente kulinarische Erlebnisse.

