Instagram: Profi-Tipps für Content, Community & Kreativität / Ein Webinar der news aktuell Academy

Instagram erfreut sich trotz aller Konkurrenz anderer Kanäle nach wie vor größter Beliebtheit. Hier teilen Unternehmen, Marken und Persönlichkeiten kurzweilige Momente mit ihrer Community. Doch Aufmerksamkeit ist ein rares Gut im Internet, und längst nicht alle Auftritte zeigen die erhofften Resultate. Niklas Fischer erklärt, wie Sie es schaffen, die Blicke der Userinnen und User auf sich zu lenken und die Möglichkeiten von Instagram optimal für sich zu nutzen.

Termin: Donnerstag, 26. Juni 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Wie Unternehmen, Marken und Organisationen wirksam, professionell und zielgruppengerecht auf Instagram kommunizieren

Warum sollten sich Instagram-Nutzer ausgerechnet Ihren Post, Ihre Story oder Ihr Reel anschauen, wenn nur einen Wisch weiter spannendere und aufregendere Inhalte warten könnten? Wie schaffen Sie Thumb-Stopping-Moments? Wie bilden und binden Sie Ihre Community?

Niklas Fischer erklärt, mit welchen Mitteln und Hilfsinstrumenten Sie das Optimale für Ihren Auftritt bei Instagram herausholen können - damit Ihre Geschichten und Botschaften bestmöglich wirken. Das Webinar zeigt, worauf es ankommt, um die volle visuelle und thematische Schlagkraft Ihres Accounts zu entfalten Und wie Sie die kommunikativen Potenziale von Instagram für sich erschließen. Gleichzeitig erhalten Sie einen Überblick zu den neuesten Funktionen und Features - und wie Sie diese wirkungsvoll einsetzen können.

Niklas Fischer teilt seine Erfahrungen als Social-Media- und Instagram-Profi und gibt handfeste Tipps. Es geht u.a. um diese Fragen:

Welche Formate sind gängig und erfolgreich?

Wodurch zeichnet sich eine stringente Kanalstrategie aus?

Wie schaffen Sie Mehrwerte für Ihre Community?

Wie und für welche Anlässe lassen sich Influencer stimmig in die eigene Kommunikation integrieren?

Wie lässt sich die derzeitige Vorgehensweise Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke hinterfragen und optimieren?

Programm:

Potenzial und Relevanz von Instagram im Kommunikationsmix

Die PR-relevanten plattformeigenen Features und Funktionen

Wirksame Hebel für den professionellen Auf- und Ausbau von Communities

Instagram-eigene und externe Instrumente für den optimalen Umgang mit der Plattform

Tipps und Tricks für die professionelle visuelle Aufbereitung

Best Practice: Follower und Fans begeistern

Was Sie schon immer zu Instagram wissen wollten: Q&A

Geeignet für / Zielgruppen:

PR-Verantwortliche, Marketing-Pros und Kommunikatoren, die den professionellen Auftritt Ihres Unternehmens, Ihrer Organisation oder Marke auf Instagram sicherstellen möchten. Auch Marketeers und Startups profitieren von der breiten Expertise des Referenten.

Für eine gewinnbringende Teilnahme empfehlen wir grundlegende Erfahrungen mit einem eigenen Instragram-Account im beruflichen Kontext.

Referent:

Niklas Fischer betreute er über viele Jahre hinweg diverse Social-Media-Projekte für Unternehmen und Verbände und war als Berater in Kommunikationsagenturen in Hannover und Berlin aktiv. Aktuell arbeitet er als als Social Media Manager bei Amazon Music und betreut dort den Social-Media-Auftritt der Hip-Hop Brand @auf_Level. Niklas ist außerdem als Musikjournalist für digitale Medien unterwegs. Und als Gast-Autor für den PR Report. Und natürlich als Referent in der news aktuell Academy.

Eckdaten zum Webinar Instagram: Profi-Tipps für Content, Community & Kreativität

