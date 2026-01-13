Söder geht es nur um den Länderfinanzausgleich
Straubing (ots)
Trump macht's vor: Während der US-Präsident ganz ungeniert Anspruch auf Grönland, Kanada und Panama erhebt, strebt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ähnlich Disruptives in Deutschland an. Die Zahl der Bundesländer bedrohe die "Effizienz des Staates" und müsse verringert werden. (...) Dabei denkt der bayerische Ministerpräsident natürlich an eine tief greifende Reform oder gar Abschaffung des Länderfinanzausgleichs. Doch das ist dann doch noch weniger wahrscheinlich als die Übernahme Kanadas durch die USA.
