"maischberger" am Dienstag, 06. Januar 2026, 22:15 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 06. Januar 2026, 22:15 Uhr im Ersten
München (ots)

Die Gäste:

Armin Laschet (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Bundesaußenminister und Parteivorsitzender)
Claudia Major (Militärexpertin)
Markus Preiß (ARD)
Gabor Steingart (The Pioneer Briefing)
Sophia Maier (Journalistin)

US-Angriff in Venezuela 
Im Gespräch: der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU).

Sicherheitspolitische Auswirkungen des Militärschlags
Im Studio: die Militärexpertin und Vizepräsidentin des German Marshall Fund, Claudia Major.

Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß, der Herausgeber von "The Pioneer Briefing", Gabor Steingart, sowie die Kriegsreporterin und Autorin Sophia Maier.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

