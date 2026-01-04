ARD Das Erste

Kinospaß für zu Hause: Das große Checker-Angebot in der ARD Mediathek zum dritten Checker-Tobi-Kinofilm

Zum Start des Kinofilms "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde", einer Koproduktion der megaherz gmbh und des Bayerischen Rundfunks (BR) / ARD, gibt es in der ARD Mediathek nicht nur zwei neue Checker-Folgen rund um den Kinofilm, exklusive Zusatzclips, Making-ofs und Hintergrundinfos, sondern auch die ersten beiden Checker-Tobi-Kinofilme zum Abruf - jederzeit und kostenlos.

Fünf spannende Clips, ein besonderer Check und ein Making-of: Tobis abenteuerliche Reise führt im aktuellen Kinofilm von Madagaskar über Mexiko bis in die Arktis. Doch wie gelangte die Crew zu so abgelegenen Drehorten? Warum mussten manche Szenen bis zu 17 Mal gedreht werden? Was wurde aus Tobis Bagger-Check? Und wie entstand die Filmmusik? Das alles und noch mehr spannende Einblicke gibt es ab heute in der Checker Welt in der ARD Mediathek.

Das Checker-Angebot im Überblick:

Checker-Folgen:

"Der 3. Checker-Kinofilm-Check"

"Der Bagger-Check"

Zusatzmaterial:

Clip 1: Anreise nach Madagaskar

Clip 2: Dreh in Madagaskar

Clip 3: Mexikos Regenwald

Clip 4: Maya-Kultur

Clip 5: Dreh in der Arktis

Kinofilme:

"Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten"

"Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen"

Die Checker Welt - ein crossmedialer Kosmos, der wächst

Mit über 300 Folgen von Checker Tobi, Checker Can, Checker Julian und Checkerin Marina, erfolgreichen Kinofilmen, Online-Extras, Auskoppelungen wie CheXpedition und CheXperiment sowie Social-Media-Inhalten ist ein einzigartiges, preisgekröntes Checker-Universum entstanden - und es wächst weiter. Jüngstes Beispiel: "CHECK IN - Marinas Rätselabenteuer". So können Kinder spielerisch die Welt entdecken - und eine der wichtigsten Fähigkeiten lernen: neugierig zu bleiben und die Dinge zu hinterfragen.

Zur Checker Welt in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/checkerwelt

